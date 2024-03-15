https://ria.ru/20240315/krovlya-1933284018.html

В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при крушении кровли

В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при крушении кровли - РИА Новости, 15.03.2024

В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при крушении кровли

Один пострадавший после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске находится в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:28

2024-03-15T16:28

2024-03-15T16:28

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Один пострадавший после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске находится в состоянии средней тяжести, еще трое – в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба горадминистрации. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС, из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске. Самостоятельно здание покинули 26 человек. Из-под завала спасено четыре человека, они переданы медикам. "Все они госпитализированы, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у одного человека - состояние средней тяжести (перелом голени, сотрясение мозга). Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Кроме того, 16 постояльцев центра переведены в другой филиал учреждения, отмечают власти. По данным администрации, в результате повреждения кровли на улице Артиллерийской повреждены 2 помещения площадью 30 квадратных метров, здание обесточено, выполняется разбор обрушившейся конструкции, а также проводится дальнейшая оценка повреждений для последующего восстановления. Причины ЧП устанавливаются.

https://ria.ru/20240315/glyba-1933269902.html

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск