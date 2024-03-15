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В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при крушении кровли - РИА Новости, 15.03.2024
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16:28 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/krovlya-1933284018.html
В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при крушении кровли
В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при крушении кровли - РИА Новости, 15.03.2024
В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при крушении кровли
Один пострадавший после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске находится в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:28
2024-03-15T16:28
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Один пострадавший после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске находится в состоянии средней тяжести, еще трое – в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба горадминистрации. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС, из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске. Самостоятельно здание покинули 26 человек. Из-под завала спасено четыре человека, они переданы медикам. "Все они госпитализированы, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у одного человека - состояние средней тяжести (перелом голени, сотрясение мозга). Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Кроме того, 16 постояльцев центра переведены в другой филиал учреждения, отмечают власти. По данным администрации, в результате повреждения кровли на улице Артиллерийской повреждены 2 помещения площадью 30 квадратных метров, здание обесточено, выполняется разбор обрушившейся конструкции, а также проводится дальнейшая оценка повреждений для последующего восстановления. Причины ЧП устанавливаются.
https://ria.ru/20240315/glyba-1933269902.html
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происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при крушении кровли

Пострадавших при обрушении кровли в Челябинске госпитализировали

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиВ центре реабилитации в Челябинске обрушилась кровля
В центре реабилитации в Челябинске обрушилась кровля - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
В центре реабилитации в Челябинске обрушилась кровля
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Один пострадавший после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске находится в состоянии средней тяжести, еще трое – в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС, из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске. Самостоятельно здание покинули 26 человек. Из-под завала спасено четыре человека, они переданы медикам.
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"Все они госпитализированы, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у одного человека - состояние средней тяжести (перелом голени, сотрясение мозга). Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Кроме того, 16 постояльцев центра переведены в другой филиал учреждения, отмечают власти.
По данным администрации, в результате повреждения кровли на улице Артиллерийской повреждены 2 помещения площадью 30 квадратных метров, здание обесточено, выполняется разбор обрушившейся конструкции, а также проводится дальнейшая оценка повреждений для последующего восстановления. Причины ЧП устанавливаются.
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