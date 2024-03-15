https://ria.ru/20240315/kraska-1933254073.html

В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней

В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней - РИА Новости, 15.03.2024

В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней

Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как на избирательном участке Малокарачаевского района женщина вылила красящее вещество в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:13

2024-03-15T15:13

2024-03-15T15:13

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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как на избирательном участке Малокарачаевского района женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, сообщает СУСК России по республике. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", – говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков Малокарачаевского района, "вылила красящее вещество в урну для бюллетеней". В ближайшее время она будет доставлена в подразделение республиканского СК на допрос. Подобные инциденты также произошли на избирательных участках в Москве и Борисоглебске Воронежской области, столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против женщины дела по ст. 141 УК РФ. Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев указывал, что в Ростове и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в ящики для голосования.

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малокарачаевский район

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