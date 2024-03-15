https://ria.ru/20240315/kraska-1933254073.html
В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней
В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней - РИА Новости, 15.03.2024
В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней
Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как на избирательном участке Малокарачаевского района женщина вылила красящее вещество в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:13
2024-03-15T15:13
2024-03-15T15:13
выборы президента россии — 2024
происшествия
россия
малокарачаевский район
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как на избирательном участке Малокарачаевского района женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, сообщает СУСК России по республике. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", – говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков Малокарачаевского района, "вылила красящее вещество в урну для бюллетеней". В ближайшее время она будет доставлена в подразделение республиканского СК на допрос. Подобные инциденты также произошли на избирательных участках в Москве и Борисоглебске Воронежской области, столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против женщины дела по ст. 141 УК РФ. Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев указывал, что в Ростове и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в ящики для голосования.
https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html
россия
малокарачаевский район
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, малокарачаевский район, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Россия, Малокарачаевский район, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней
В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, СК завел дело
ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости.
Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как на избирательном участке Малокарачаевского района женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, сообщает СУСК
России по республике.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", – говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков Малокарачаевского района, "вылила красящее вещество в урну для бюллетеней". В ближайшее время она будет доставлена в подразделение республиканского СК на допрос.
Подобные инциденты также произошли на избирательных участках в Москве и Борисоглебске Воронежской области, столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против женщины дела по ст. 141 УК РФ.
Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев указывал, что в Ростове и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в ящики для голосования.
Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве