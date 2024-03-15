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В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней - РИА Новости, 15.03.2024
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15:13 15.03.2024
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В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней
В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней - РИА Новости, 15.03.2024
В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней
Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как на избирательном участке Малокарачаевского района женщина вылила красящее вещество в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:13
2024-03-15T15:13
выборы президента россии — 2024
происшествия
россия
малокарачаевский район
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как на избирательном участке Малокарачаевского района женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, сообщает СУСК России по республике. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", – говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков Малокарачаевского района, "вылила красящее вещество в урну для бюллетеней". В ближайшее время она будет доставлена в подразделение республиканского СК на допрос. Подобные инциденты также произошли на избирательных участках в Москве и Борисоглебске Воронежской области, столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против женщины дела по ст. 141 УК РФ. Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев указывал, что в Ростове и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в ящики для голосования.
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россия
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происшествия, россия, малокарачаевский район, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Россия, Малокарачаевский район, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней

В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, СК завел дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как на избирательном участке Малокарачаевского района женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, сообщает СУСК России по республике.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", – говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков Малокарачаевского района, "вылила красящее вещество в урну для бюллетеней". В ближайшее время она будет доставлена в подразделение республиканского СК на допрос.
Подобные инциденты также произошли на избирательных участках в Москве и Борисоглебске Воронежской области, столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против женщины дела по ст. 141 УК РФ.
Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев указывал, что в Ростове и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в ящики для голосования.
Женщина вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Кадры с камеры видеонаблюдения
Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве
Вчера, 14:10
 
Выборы президента России — 2024ПроисшествияРоссияМалокарачаевский районМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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