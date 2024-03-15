https://ria.ru/20240315/kovalchuk-1933378083.html

Ковальчука назначили замглавы контрольного управления президента

Ковальчука назначили замглавы контрольного управления президента - РИА Новости, 15.03.2024

Ковальчука назначили замглавы контрольного управления президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение бывшего гендиректора "Интер РАО" Бориса Ковальчука заместителем руководителя контрольного... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:49

2024-03-15T21:49

2024-03-15T21:49

политика

россия

борис ковальчук

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575737435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7919b2848cf80d6a3f723092086a313.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение бывшего гендиректора "Интер РАО" Бориса Ковальчука заместителем руководителя контрольного управления президента, сообщают "Ведомости". "Бывший глава "Интер РАО" Борис Ковальчук назначен заместителем руководителя контрольного управления президента, подтвердил "Ведомостям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков", - говорится в материале. Ранее сообщалось, что Ковальчук покидает пост генерального директора "Интер РАО", он также вышел из состава совета директоров компании. О его назначении на пост заместителя руководителя контрольного управления президента сообщил РБК источник, знакомый с кадровым решением.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, борис ковальчук, дмитрий песков