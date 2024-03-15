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Ковальчука назначили замглавы контрольного управления президента
Ковальчука назначили замглавы контрольного управления президента - РИА Новости, 15.03.2024
Ковальчука назначили замглавы контрольного управления президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение бывшего гендиректора "Интер РАО" Бориса Ковальчука заместителем руководителя контрольного... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:49
2024-03-15T21:49
2024-03-15T21:49
политика
россия
борис ковальчук
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение бывшего гендиректора "Интер РАО" Бориса Ковальчука заместителем руководителя контрольного управления президента, сообщают "Ведомости". "Бывший глава "Интер РАО" Борис Ковальчук назначен заместителем руководителя контрольного управления президента, подтвердил "Ведомостям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков", - говорится в материале. Ранее сообщалось, что Ковальчук покидает пост генерального директора "Интер РАО", он также вышел из состава совета директоров компании. О его назначении на пост заместителя руководителя контрольного управления президента сообщил РБК источник, знакомый с кадровым решением.
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политика, россия, борис ковальчук, дмитрий песков
Политика, Россия, Борис Ковальчук, Дмитрий Песков
Ковальчука назначили замглавы контрольного управления президента
Песков: Ковальчука назначили замглавы контрольного управления президента
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение бывшего гендиректора "Интер РАО" Бориса Ковальчука заместителем руководителя контрольного управления президента, сообщают "Ведомости
".
"Бывший глава "Интер РАО" Борис Ковальчук назначен заместителем руководителя контрольного управления президента, подтвердил "Ведомостям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Ковальчук покидает пост генерального директора "Интер РАО", он также вышел из состава совета директоров компании. О его назначении на пост заместителя руководителя контрольного управления президента сообщил РБК источник, знакомый с кадровым решением.