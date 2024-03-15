https://ria.ru/20240315/kontrol-1933143951.html
Контроль над Козинкой в Белгородской области полностью восстановили
Контроль над Козинкой в Белгородской области полностью восстановили - РИА Новости, 15.03.2024
Контроль над Козинкой в Белгородской области полностью восстановили
Контроль над селом Козинка в Белгородской области, куда пытались прорваться ВСУ, полностью восстановлен, проведена зачистка, общие потери противника составили... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:48
2024-03-15T10:48
2024-03-15T10:49
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белгородская область
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Контроль над селом Козинка в Белгородской области, куда пытались прорваться ВСУ, полностью восстановлен, проведена зачистка, общие потери противника составили более 50 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. В четверг 14 марта подразделения ВСУ совершили очередную попытку прорыва на территорию РФ, в этот раз - в районе населенного пункта Козинка Белгородской области. "Одновременно с этим, огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Контроль над Козинкой в Белгородской области полностью восстановили
МО сообщило о полном восстановлении контроля над Козинкой в Белгородской области
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Контроль над селом Козинка в Белгородской области, куда пытались прорваться ВСУ, полностью восстановлен, проведена зачистка, общие потери противника составили более 50 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
В четверг 14 марта подразделения ВСУ совершили очередную попытку прорыва на территорию РФ, в этот раз - в районе населенного пункта Козинка Белгородской области.
"Одновременно с этим, огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.
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