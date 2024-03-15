https://ria.ru/20240315/komissii-1933302874.html

В Новой Каховке заработали выездные комиссии из-за обстрелов

В Новой Каховке заработали выездные комиссии из-за обстрелов - РИА Новости, 15.03.2024

В Новой Каховке заработали выездные комиссии из-за обстрелов

Выездные избирательные комиссии работают в Новой Каховке в Херсонской области для безопасного голосования местных жителей на выборах президента РФ, рассказала... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:07

2024-03-15T17:07

2024-03-15T17:53

выборы президента россии — 2024

политика

россия

новая каховка

херсонская область

леонид слуцкий (политик)

вооруженные силы украины

николай харитонов

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НОВАЯ КАХОВКА, 15 мар - РИА Новости. Выездные избирательные комиссии работают в Новой Каховке в Херсонской области для безопасного голосования местных жителей на выборах президента РФ, рассказала РИА Новости член избиркома Елена Зотова. "Идут обстрелы, дроны со стороны ВСУ летают, и в целях безопасности людей, чтобы они себя чувствовали более комфортно, принимая свой выбор, создаются выездные комиссии", - сказала собеседница агентства. Зотова отметила, что люди хотят голосовать. "Для них это шаг в будущее, тем более они понимают, что делают выбор, и это выбор будет за ними", - добавила она. У комиссий есть список маломобильных людей, на адреса которых выезжают сотрудники избирательного участка, уточнила Зотова. "Я рада, что подъехали в удобное место. Для нас пенсионеров удобно, вышел и сразу проголосовал", - сказала местная жительница Клавдия Михайловна. Новая Каховка - населенный пункт в Херсонской области России. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/udar-1933287490.html

россия

новая каховка

херсонская область

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Жители Новой Каховки о важности участия в выборах президента России Жители Новой Каховки (Херсонская область) в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказали о важности участия в выборах президента России. 2024-03-15T17:07 true PT1M03S

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политика, россия, новая каховка, херсонская область , леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, николай харитонов