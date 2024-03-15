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Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для Украины - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 15.03.2024 (обновлено: 19:40 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/koali-1933336264.html
Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для Украины
Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для Украины - РИА Новости, 15.03.2024
Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для Украины
В рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине артиллерии дальнего действия, заявил канцлер Германии РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:55
2024-03-15T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
дональд туск
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БЕРЛИН, 15 мар — РИА Новости. В рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине артиллерии дальнего действия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с лидерами Франции и Польши. "В рамках формата Рамштайн мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии (для Украины - ред.)", - заявил Шольц. Его речь транслировалась на сайте немецкого правительства. В то же время он подчеркнул, что страны Европы не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией. Шольц заверил, что Франция, Германия и Польша будут стоять на стороне Украины "так долго, как это потребуется". В пятницу в Берлине состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. По данным правительств, канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины. Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
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в мире, украина, польша, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, дональд туск, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Германия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Дональд Туск, НАТО
Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для Украины

Шольц объявил о создании коалиции по дальнобойному оружию в Рамштайне

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 мар — РИА Новости. В рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине артиллерии дальнего действия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с лидерами Франции и Польши.
"В рамках формата Рамштайн мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии (для Украины - ред.)", - заявил Шольц. Его речь транслировалась на сайте немецкого правительства.
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В то же время он подчеркнул, что страны Европы не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией. Шольц заверил, что Франция, Германия и Польша будут стоять на стороне Украины "так долго, как это потребуется".
В пятницу в Берлине состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. По данным правительств, канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины.
Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаГерманияЭммануэль МакронОлаф ШольцДональд ТускНАТО
 
 
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