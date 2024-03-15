https://ria.ru/20240315/koali-1933336264.html

Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для Украины

Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для Украины - РИА Новости, 15.03.2024

Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для Украины

В рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине артиллерии дальнего действия, заявил канцлер Германии РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:55

2024-03-15T18:55

2024-03-15T19:40

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 15 мар — РИА Новости. В рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине артиллерии дальнего действия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с лидерами Франции и Польши. "В рамках формата Рамштайн мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии (для Украины - ред.)", - заявил Шольц. Его речь транслировалась на сайте немецкого правительства. В то же время он подчеркнул, что страны Европы не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией. Шольц заверил, что Франция, Германия и Польша будут стоять на стороне Украины "так долго, как это потребуется". В пятницу в Берлине состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. По данным правительств, канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины. Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

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в мире, украина, польша, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, дональд туск, нато