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Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань
Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань - РИА Новости, 15.03.2024
Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань
Китай выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток "вооружить" остров, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства КНР в РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T00:45
2024-03-15T00:45
2024-03-15T00:45
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Китай выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток "вооружить" остров, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Ли Пэнъюй. "Китай решительно выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток вооружить остров. Тайваньский вопрос является ключевым с точки зрения базовых интересов Китая и первоочередной красной линией, которую нельзя нарушать в китайско-американских отношениях", - сказал Пэнъюй. Таким образом он прокомментировал слова главы оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэна, заявившего ранее, что спецназ сухопутных войск США (также известный как "зеленые береты") размещен на острове и обучает тайваньских военных. Как подчеркнул дипломат, Пекин призывает Вашингтон добросовестно придерживаться "принципа одного Китая" в своей внешней политике, прекратить любые контакты по военной линии с островом, а также оставить попытки вооружать его какими-либо средствами и под каким бы то ни было предлогом. Представитель Пентагона, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил в свою очередь ранее, что ведомство не подтверждает присутствие американских спецназовцев на Тайване, однако сотрудничество США с островом направлено против угрозы, которая "исходит от материкового Китая".
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в мире, китай, тайвань, сша
В мире, Китай, Тайвань, США
Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань
Посольство КНР: Китай выступает против попыток США вооружить Тайвань
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Китай выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток "вооружить" остров, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Ли Пэнъюй.
"Китай решительно выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток вооружить остров. Тайваньский вопрос является ключевым с точки зрения базовых интересов Китая и первоочередной красной линией, которую нельзя нарушать в китайско-американских отношениях", - сказал Пэнъюй.
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Таким образом он прокомментировал слова главы оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэна, заявившего ранее, что спецназ сухопутных войск США (также известный как "зеленые береты") размещен на острове и обучает тайваньских военных.
Как подчеркнул дипломат, Пекин призывает Вашингтон добросовестно придерживаться "принципа одного Китая" в своей внешней политике, прекратить любые контакты по военной линии с островом, а также оставить попытки вооружать его какими-либо средствами и под каким бы то ни было предлогом.
Представитель Пентагона, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил в свою очередь ранее, что ведомство не подтверждает присутствие американских спецназовцев на Тайване
, однако сотрудничество США
с островом направлено против угрозы, которая "исходит от материкового Китая".
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