https://ria.ru/20240315/kitay-1933079952.html

Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань

Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань - РИА Новости, 15.03.2024

Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань

Китай выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток "вооружить" остров, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства КНР в РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:45

2024-03-15T00:45

2024-03-15T00:45

в мире

китай

тайвань

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Китай выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток "вооружить" остров, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Ли Пэнъюй. "Китай решительно выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток вооружить остров. Тайваньский вопрос является ключевым с точки зрения базовых интересов Китая и первоочередной красной линией, которую нельзя нарушать в китайско-американских отношениях", - сказал Пэнъюй. Таким образом он прокомментировал слова главы оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэна, заявившего ранее, что спецназ сухопутных войск США (также известный как "зеленые береты") размещен на острове и обучает тайваньских военных. Как подчеркнул дипломат, Пекин призывает Вашингтон добросовестно придерживаться "принципа одного Китая" в своей внешней политике, прекратить любые контакты по военной линии с островом, а также оставить попытки вооружать его какими-либо средствами и под каким бы то ни было предлогом. Представитель Пентагона, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил в свою очередь ранее, что ведомство не подтверждает присутствие американских спецназовцев на Тайване, однако сотрудничество США с островом направлено против угрозы, которая "исходит от материкового Китая".

https://ria.ru/20240211/tayvan-1926661303.html

https://ria.ru/20240313/tayvan-1932617342.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, тайвань, сша