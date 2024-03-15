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Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань - РИА Новости, 15.03.2024
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00:45 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/kitay-1933079952.html
Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань
Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань - РИА Новости, 15.03.2024
Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань
Китай выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток "вооружить" остров, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства КНР в РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T00:45
2024-03-15T00:45
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Китай выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток "вооружить" остров, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Ли Пэнъюй. "Китай решительно выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток вооружить остров. Тайваньский вопрос является ключевым с точки зрения базовых интересов Китая и первоочередной красной линией, которую нельзя нарушать в китайско-американских отношениях", - сказал Пэнъюй. Таким образом он прокомментировал слова главы оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэна, заявившего ранее, что спецназ сухопутных войск США (также известный как "зеленые береты") размещен на острове и обучает тайваньских военных. Как подчеркнул дипломат, Пекин призывает Вашингтон добросовестно придерживаться "принципа одного Китая" в своей внешней политике, прекратить любые контакты по военной линии с островом, а также оставить попытки вооружать его какими-либо средствами и под каким бы то ни было предлогом. Представитель Пентагона, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил в свою очередь ранее, что ведомство не подтверждает присутствие американских спецназовцев на Тайване, однако сотрудничество США с островом направлено против угрозы, которая "исходит от материкового Китая".
https://ria.ru/20240211/tayvan-1926661303.html
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в мире, китай, тайвань, сша
В мире, Китай, Тайвань, США
Посольство Китая осудило попытки США вооружить Тайвань

Посольство КНР: Китай выступает против попыток США вооружить Тайвань

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Китай выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток "вооружить" остров, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Ли Пэнъюй.
"Китай решительно выступает против военных контактов США с Тайванем и их попыток вооружить остров. Тайваньский вопрос является ключевым с точки зрения базовых интересов Китая и первоочередной красной линией, которую нельзя нарушать в китайско-американских отношениях", - сказал Пэнъюй.
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Таким образом он прокомментировал слова главы оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэна, заявившего ранее, что спецназ сухопутных войск США (также известный как "зеленые береты") размещен на острове и обучает тайваньских военных.
Как подчеркнул дипломат, Пекин призывает Вашингтон добросовестно придерживаться "принципа одного Китая" в своей внешней политике, прекратить любые контакты по военной линии с островом, а также оставить попытки вооружать его какими-либо средствами и под каким бы то ни было предлогом.
Представитель Пентагона, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил в свою очередь ранее, что ведомство не подтверждает присутствие американских спецназовцев на Тайване, однако сотрудничество США с островом направлено против угрозы, которая "исходит от материкового Китая".
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