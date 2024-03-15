https://ria.ru/20240315/kiberataka-1933253876.html
Памфилова сообщила о внешней кибератаке на выборах в Тюменской области
Памфилова сообщила о внешней кибератаке на выборах в Тюменской области - РИА Новости, 15.03.2024
Памфилова сообщила о внешней кибератаке на выборах в Тюменской области
В первый день голосования на выборах президента РФ была зафиксирована сильнейшая кибератака на систему видеонаблюдения на избирательных участках Тюменской... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:13
2024-03-15T15:13
2024-03-15T15:13
выборы президента россии — 2024
политика
технологии
элла памфилова
тюменская область
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В первый день голосования на выборах президента РФ была зафиксирована сильнейшая кибератака на систему видеонаблюдения на избирательных участках Тюменской области, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта. "Если вы имеете ввиду кибератаки, вот сегодня была сильнейшая кибератака вообще, например, на систему видеонаблюдения в Тюменской области - внешняя, очень хорошо профессионально, это уже уровень спецслужб, это не хакеры-анархисты", - сказала Памфилова, отвечая на вопросы участников Международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты". Она отметила, что российская система справляется с угрозами. "У нас сильнейшие специалисты, уверена, что мы защитим (систему)", - добавила она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, технологии, элла памфилова, тюменская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Элла Памфилова, Тюменская область
Памфилова сообщила о внешней кибератаке на выборах в Тюменской области
Памфилова: была мощная кибератака на систему видеонаблюдения в Тюменской области
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В первый день голосования на выборах президента РФ была зафиксирована сильнейшая кибератака на систему видеонаблюдения на избирательных участках Тюменской области, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта.
Процедура выборов президента Российской Федерации
"Если вы имеете ввиду кибератаки, вот сегодня была сильнейшая кибератака вообще, например, на систему видеонаблюдения в Тюменской области - внешняя, очень хорошо профессионально, это уже уровень спецслужб, это не хакеры-анархисты", - сказала Памфилова, отвечая на вопросы участников Международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты".
Она отметила, что российская система справляется с угрозами.
"У нас сильнейшие специалисты, уверена, что мы защитим (систему)", - добавила она.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.