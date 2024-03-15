https://ria.ru/20240315/khotsenko-1933218553.html

Хоценко запустил производственный корпус завода колбасных изделий в Омске

Хоценко запустил производственный корпус завода колбасных изделий в Омске - РИА Новости, 15.03.2024

Хоценко запустил производственный корпус завода колбасных изделий в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске, рассказали... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:44

2024-03-15T13:44

2024-03-15T13:44

омская область

омская область

омск

виталий хоценко

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ОМСК 15 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Губернатор посетил цеха нового производственного корпуса крупнейшего предприятия мясопереработки в регионе — компании "Сибирские колбасы". Благодаря модернизации производства компания увеличила объем выпуска продукции на 20%. Виталий Хоценко нажатием символической кнопки дал старт новым производственным мощностям компании и отметил, что событий такого масштаба в сфере пищевой промышленности в регионе не было давно. "У нас в городе появился по сути новый мясоперерабатывающий завод. Десятилетие точно подобных предприятий не запускали в Омской области. Достойное производство. Достойные условия труда. Наш регион можно поздравить с появлением такого производства. У нас развивается не только оборонно-промышленный комплекс, машиностроение и нефтехимическое производство, но и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В результате реализации данного проекта на 20-25% вырастет объем отгруженной продукции, а это значит, что вырастет и выручка, и налоги, и заработная плата", - сказал Виталий Хоценко. На предприятии проведена модернизация участка обвалки и жиловки мяса, отделения формовки, цеха полуфабрикатов, отделения термической обработки, участка охлаждения. Компании была оказана существенная поддержка в рамках президентского нацпроекта "Производительность труда". Предприятие получило льготный заем на 300 миллионов рублей. В целом в создание нового производства вложено 800 миллионов рублей инвестиций.

https://ria.ru/20240314/finansirovanie-1932875066.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, омск, виталий хоценко