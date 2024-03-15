Рейтинг@Mail.ru
Хоценко запустил производственный корпус завода колбасных изделий в Омске - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
13:44 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/khotsenko-1933218553.html
Хоценко запустил производственный корпус завода колбасных изделий в Омске
Хоценко запустил производственный корпус завода колбасных изделий в Омске - РИА Новости, 15.03.2024
Хоценко запустил производственный корпус завода колбасных изделий в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске, рассказали... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:44
2024-03-15T13:44
омская область
омская область
омск
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933216352_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_6fc0722b0c9eff0f84b37c81233e9eff.jpg
ОМСК 15 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Губернатор посетил цеха нового производственного корпуса крупнейшего предприятия мясопереработки в регионе — компании "Сибирские колбасы". Благодаря модернизации производства компания увеличила объем выпуска продукции на 20%. Виталий Хоценко нажатием символической кнопки дал старт новым производственным мощностям компании и отметил, что событий такого масштаба в сфере пищевой промышленности в регионе не было давно. "У нас в городе появился по сути новый мясоперерабатывающий завод. Десятилетие точно подобных предприятий не запускали в Омской области. Достойное производство. Достойные условия труда. Наш регион можно поздравить с появлением такого производства. У нас развивается не только оборонно-промышленный комплекс, машиностроение и нефтехимическое производство, но и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В результате реализации данного проекта на 20-25% вырастет объем отгруженной продукции, а это значит, что вырастет и выручка, и налоги, и заработная плата", - сказал Виталий Хоценко. На предприятии проведена модернизация участка обвалки и жиловки мяса, отделения формовки, цеха полуфабрикатов, отделения термической обработки, участка охлаждения. Компании была оказана существенная поддержка в рамках президентского нацпроекта "Производительность труда". Предприятие получило льготный заем на 300 миллионов рублей. В целом в создание нового производства вложено 800 миллионов рублей инвестиций.
https://ria.ru/20240314/finansirovanie-1932875066.html
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933216352_44:0:932:666_1920x0_80_0_0_4fc9e56fdd2ebfbcde8462ca65235589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, омск, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Омск, Виталий Хоценко

Хоценко запустил производственный корпус завода колбасных изделий в Омске

CC BY 4.0 / Правительство Омской области (cropped) / Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
CC BY 4.0 / Правительство Омской области (cropped) /
Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК 15 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор посетил цеха нового производственного корпуса крупнейшего предприятия мясопереработки в регионе — компании "Сибирские колбасы". Благодаря модернизации производства компания увеличила объем выпуска продукции на 20%. Виталий Хоценко нажатием символической кнопки дал старт новым производственным мощностям компании и отметил, что событий такого масштаба в сфере пищевой промышленности в регионе не было давно.
«
"У нас в городе появился по сути новый мясоперерабатывающий завод. Десятилетие точно подобных предприятий не запускали в Омской области. Достойное производство. Достойные условия труда. Наш регион можно поздравить с появлением такого производства. У нас развивается не только оборонно-промышленный комплекс, машиностроение и нефтехимическое производство, но и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В результате реализации данного проекта на 20-25% вырастет объем отгруженной продукции, а это значит, что вырастет и выручка, и налоги, и заработная плата", - сказал Виталий Хоценко.
На предприятии проведена модернизация участка обвалки и жиловки мяса, отделения формовки, цеха полуфабрикатов, отделения термической обработки, участка охлаждения. Компании была оказана существенная поддержка в рамках президентского нацпроекта "Производительность труда". Предприятие получило льготный заем на 300 миллионов рублей. В целом в создание нового производства вложено 800 миллионов рублей инвестиций.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Хоценко поручил профинансировать 14 инициатив жителей области в сфере ЖКХ
14 марта, 10:17
 
Омская областьОмская областьОмскВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала