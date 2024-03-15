Хоценко запустил производственный корпус завода колбасных изделий в Омске
CC BY 4.0 / Правительство Омской области (cropped) / Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске
ОМСК 15 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в пуске нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор посетил цеха нового производственного корпуса крупнейшего предприятия мясопереработки в регионе — компании "Сибирские колбасы". Благодаря модернизации производства компания увеличила объем выпуска продукции на 20%. Виталий Хоценко нажатием символической кнопки дал старт новым производственным мощностям компании и отметил, что событий такого масштаба в сфере пищевой промышленности в регионе не было давно.
«
"У нас в городе появился по сути новый мясоперерабатывающий завод. Десятилетие точно подобных предприятий не запускали в Омской области. Достойное производство. Достойные условия труда. Наш регион можно поздравить с появлением такого производства. У нас развивается не только оборонно-промышленный комплекс, машиностроение и нефтехимическое производство, но и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В результате реализации данного проекта на 20-25% вырастет объем отгруженной продукции, а это значит, что вырастет и выручка, и налоги, и заработная плата", - сказал Виталий Хоценко.
На предприятии проведена модернизация участка обвалки и жиловки мяса, отделения формовки, цеха полуфабрикатов, отделения термической обработки, участка охлаждения. Компании была оказана существенная поддержка в рамках президентского нацпроекта "Производительность труда". Предприятие получило льготный заем на 300 миллионов рублей. В целом в создание нового производства вложено 800 миллионов рублей инвестиций.