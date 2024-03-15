https://ria.ru/20240315/khokhulya-1933289308.html

В Калужской области выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента

В Калужской области выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

В Калужской области выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента

Экогерой выхухоль Хохуля, который является маскотом министерства природных ресурсов Калужской области, пришел на избирательный участок проголосовать на выборах... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:40

2024-03-15T16:40

2024-03-15T16:46

выборы президента россии — 2024

политика

калужская область

россия

николай харитонов

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Экогерой выхухоль Хохуля, который является маскотом министерства природных ресурсов Калужской области, пришел на избирательный участок проголосовать на выборах президента, сообщили РИА Новости в минприроды региона. В министерстве отметили, что в костюме Хохули на участок пришел их сотрудник. "Хохуля - тоже человек. Он хочет проголосовать на выборах президента России. Поэтому приход на избирательный участок - это и личная инициатива сотрудника министерства, и популяризация выборов", - сообщили в минприроды региона, добавив, что подруга Хохули проголосовала дистанционно. Представитель облизбиркома рассказала РИА Новости, что появление Хохули стало неожиданностью для сотрудников участка и голосующих. Экогерой Хохуля, являющийся занесенной в Красную книгу РФ выхухолью, стал маскотом министерства природы Калужской области несколько лет назад. Персонаж часто принимает участие в просветительских акциях министерства, проводит экологические уроки для школьников. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Жители Калужской области имеют возможность проголосовать на выборах не только явившись на избирательный участок, но также посредством дистанционного электронного голосования.

https://ria.ru/20240315/kuzya-1933242721.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933269647.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933178853.html

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политика, калужская область, россия, николай харитонов, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), владимир путин