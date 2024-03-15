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В Калужской области выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:40 15.03.2024 (обновлено: 16:46 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/khokhulya-1933289308.html
В Калужской области выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента
В Калужской области выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В Калужской области выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента
Экогерой выхухоль Хохуля, который является маскотом министерства природных ресурсов Калужской области, пришел на избирательный участок проголосовать на выборах... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:40
2024-03-15T16:46
выборы президента россии — 2024
политика
калужская область
россия
николай харитонов
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Экогерой выхухоль Хохуля, который является маскотом министерства природных ресурсов Калужской области, пришел на избирательный участок проголосовать на выборах президента, сообщили РИА Новости в минприроды региона. В министерстве отметили, что в костюме Хохули на участок пришел их сотрудник. "Хохуля - тоже человек. Он хочет проголосовать на выборах президента России. Поэтому приход на избирательный участок - это и личная инициатива сотрудника министерства, и популяризация выборов", - сообщили в минприроды региона, добавив, что подруга Хохули проголосовала дистанционно. Представитель облизбиркома рассказала РИА Новости, что появление Хохули стало неожиданностью для сотрудников участка и голосующих. Экогерой Хохуля, являющийся занесенной в Красную книгу РФ выхухолью, стал маскотом министерства природы Калужской области несколько лет назад. Персонаж часто принимает участие в просветительских акциях министерства, проводит экологические уроки для школьников. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Жители Калужской области имеют возможность проголосовать на выборах не только явившись на избирательный участок, но также посредством дистанционного электронного голосования.
https://ria.ru/20240315/kuzya-1933242721.html
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политика, калужская область, россия, николай харитонов, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Калужская область, Россия, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
В Калужской области выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента

В Калужской области выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента России

© Фото : Калуга/ВКонтактеВыхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента в Калужской области
Выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента в Калужской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Калуга/ВКонтакте
Выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента в Калужской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Экогерой выхухоль Хохуля, который является маскотом министерства природных ресурсов Калужской области, пришел на избирательный участок проголосовать на выборах президента, сообщили РИА Новости в минприроды региона.
В министерстве отметили, что в костюме Хохули на участок пришел их сотрудник.
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Кот Кузя наблюдает за выборами президента на Ямале
Вчера, 15:05
"Хохуля - тоже человек. Он хочет проголосовать на выборах президента России. Поэтому приход на избирательный участок - это и личная инициатива сотрудника министерства, и популяризация выборов", - сообщили в минприроды региона, добавив, что подруга Хохули проголосовала дистанционно.
Представитель облизбиркома рассказала РИА Новости, что появление Хохули стало неожиданностью для сотрудников участка и голосующих.
Экогерой Хохуля, являющийся занесенной в Красную книгу РФ выхухолью, стал маскотом министерства природы Калужской области несколько лет назад. Персонаж часто принимает участие в просветительских акциях министерства, проводит экологические уроки для школьников.
Кот, который является символом музейно-выставочного комплекса в Лангепасе, стал членом УИК № 19
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Вчера, 15:59
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Жители Калужской области имеют возможность проголосовать на выборах не только явившись на избирательный участок, но также посредством дистанционного электронного голосования.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаКалужская областьРоссияНиколай ХаритоновВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)Владимир Путин
 
 
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