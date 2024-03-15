https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html

Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны

Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны - РИА Новости, 15.03.2024

Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны

Украинские боевики занимают дома мирных жителей Харьковской области, а людей насильно вывозят, но те, кто остается в селах, становятся партизанами, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:49

2024-03-15T17:49

2024-03-15T17:49

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские боевики занимают дома мирных жителей Харьковской области, а людей насильно вывозят, но те, кто остается в селах, становятся партизанами, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ сообщало, что находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России. "Украинские боевики активно расселяются по домам людей в Харьковской области. В этом им активно помогают местные власти. Людей принудительно вывозят, освобождая при этом поле для проведения боевых действий и развязывая руки неонацистам. Конечно, там остаются люди, которые не собираются мириться с киевским режимом. И, конечно, некоторые из них совершают различные партизанские действия в отношении боевиков", - сообщил Ганчев. По его словам, харьковчане ждут освобождения и стараются приблизить этот момент. "Военнослужащие российской армии в Харьковской области продолжают выполнять боевые задачи. Всего рассказать также не могу. Но, скажем так, нацистам бьют по зубам крепко", - добавил Ганчев. Ранее в среду в Минобороны России сообщали, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили контратаку противника в районе Терн, потери Киева составили до 250 военнослужащих и семь танков. Кроме того, была сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. По данным властей, практически все поселки подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.

https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html

https://ria.ru/20240215/kharkov-1927579027.html

https://ria.ru/20240209/narod-1926505716.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины