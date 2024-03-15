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Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html
Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны
Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны - РИА Новости, 15.03.2024
Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны
Украинские боевики занимают дома мирных жителей Харьковской области, а людей насильно вывозят, но те, кто остается в селах, становятся партизанами, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:49
2024-03-15T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские боевики занимают дома мирных жителей Харьковской области, а людей насильно вывозят, но те, кто остается в селах, становятся партизанами, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ сообщало, что находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России. "Украинские боевики активно расселяются по домам людей в Харьковской области. В этом им активно помогают местные власти. Людей принудительно вывозят, освобождая при этом поле для проведения боевых действий и развязывая руки неонацистам. Конечно, там остаются люди, которые не собираются мириться с киевским режимом. И, конечно, некоторые из них совершают различные партизанские действия в отношении боевиков", - сообщил Ганчев. По его словам, харьковчане ждут освобождения и стараются приблизить этот момент. "Военнослужащие российской армии в Харьковской области продолжают выполнять боевые задачи. Всего рассказать также не могу. Но, скажем так, нацистам бьют по зубам крепко", - добавил Ганчев. Ранее в среду в Минобороны России сообщали, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили контратаку противника в районе Терн, потери Киева составили до 250 военнослужащих и семь танков. Кроме того, была сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. По данным властей, практически все поселки подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
https://ria.ru/20240215/kharkov-1927579027.html
https://ria.ru/20240209/narod-1926505716.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны

Ганчев: ВСУ занимают дома в харьковских селах, а их жители уходят в партизаны

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат в Харьковской области
Украинский солдат в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские боевики занимают дома мирных жителей Харьковской области, а людей насильно вывозят, но те, кто остается в селах, становятся партизанами, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ сообщало, что находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
СМИ: украинские военные в Купянске опасаются местных жителей
11 марта, 15:35
"Украинские боевики активно расселяются по домам людей в Харьковской области. В этом им активно помогают местные власти. Людей принудительно вывозят, освобождая при этом поле для проведения боевых действий и развязывая руки неонацистам. Конечно, там остаются люди, которые не собираются мириться с киевским режимом. И, конечно, некоторые из них совершают различные партизанские действия в отношении боевиков", - сообщил Ганчев.
По его словам, харьковчане ждут освобождения и стараются приблизить этот момент. "Военнослужащие российской армии в Харьковской области продолжают выполнять боевые задачи. Всего рассказать также не могу. Но, скажем так, нацистам бьют по зубам крепко", - добавил Ганчев.
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Ганчев заявил, что жители Харьковской области устали от действий ВСУ
15 февраля, 14:16
Ранее в среду в Минобороны России сообщали, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили контратаку противника в районе Терн, потери Киева составили до 250 военнослужащих и семь танков. Кроме того, была сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях.
В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. По данным властей, практически все поселки подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Глава Харьковской области назвал украинцев и русских одним народом
9 февраля, 21:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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