https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html
Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны
Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны - РИА Новости, 15.03.2024
Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны
Украинские боевики занимают дома мирных жителей Харьковской области, а людей насильно вывозят, но те, кто остается в селах, становятся партизанами, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:49
2024-03-15T17:49
2024-03-15T17:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские боевики занимают дома мирных жителей Харьковской области, а людей насильно вывозят, но те, кто остается в селах, становятся партизанами, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ сообщало, что находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России. "Украинские боевики активно расселяются по домам людей в Харьковской области. В этом им активно помогают местные власти. Людей принудительно вывозят, освобождая при этом поле для проведения боевых действий и развязывая руки неонацистам. Конечно, там остаются люди, которые не собираются мириться с киевским режимом. И, конечно, некоторые из них совершают различные партизанские действия в отношении боевиков", - сообщил Ганчев. По его словам, харьковчане ждут освобождения и стараются приблизить этот момент. "Военнослужащие российской армии в Харьковской области продолжают выполнять боевые задачи. Всего рассказать также не могу. Но, скажем так, нацистам бьют по зубам крепко", - добавил Ганчев. Ранее в среду в Минобороны России сообщали, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили контратаку противника в районе Терн, потери Киева составили до 250 военнослужащих и семь танков. Кроме того, была сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. По данным властей, практически все поселки подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
https://ria.ru/20240215/kharkov-1927579027.html
https://ria.ru/20240209/narod-1926505716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны
Ганчев: ВСУ занимают дома в харьковских селах, а их жители уходят в партизаны
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские боевики занимают дома мирных жителей Харьковской области, а людей насильно вывозят, но те, кто остается в селах, становятся партизанами, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ
сообщало, что находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России
.
СМИ: украинские военные в Купянске опасаются местных жителей
"Украинские боевики активно расселяются по домам людей в Харьковской области. В этом им активно помогают местные власти. Людей принудительно вывозят, освобождая при этом поле для проведения боевых действий и развязывая руки неонацистам. Конечно, там остаются люди, которые не собираются мириться с киевским режимом. И, конечно, некоторые из них совершают различные партизанские действия в отношении боевиков", - сообщил Ганчев.
По его словам, харьковчане ждут освобождения и стараются приблизить этот момент. "Военнослужащие российской армии в Харьковской области продолжают выполнять боевые задачи. Всего рассказать также не могу. Но, скажем так, нацистам бьют по зубам крепко", - добавил Ганчев.
Ганчев заявил, что жители Харьковской области устали от действий ВСУ
Ранее в среду в Минобороны России сообщали, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили контратаку противника в районе Терн, потери Киева
составили до 250 военнослужащих и семь танков. Кроме того, была сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях
.
В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. По данным властей, практически все поселки подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.
Глава Харьковской области назвал украинцев и русских одним народом