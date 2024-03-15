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США стали затягивать оказание военной помощи Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
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20:40 15.03.2024 (обновлено: 20:42 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/izrail-1933361556.html
США стали затягивать оказание военной помощи Израилю, пишут СМИ
США стали затягивать оказание военной помощи Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
США стали затягивать оказание военной помощи Израилю, пишут СМИ
США начали затягивать оказание военной помощи Израилю, из-за нехватки боеприпасов страна может потерпеть поражение в конфликте с Палестиной, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:40
2024-03-15T20:42
хамас
чак шумер
в мире
израиль
сша
палестина
биньямин нетаньяху
джон кирби
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. США начали затягивать оказание военной помощи Израилю, из-за нехватки боеприпасов страна может потерпеть поражение в конфликте с Палестиной, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. В четверг лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выступил с резкой критикой израильского премьера Биньямина Нетаньяху и призвал к смене политического руководства еврейского государства посредством проведения досрочных выборов. Шумер также предрек Израилю роль государства-изгоя в случае продолжения операции в секторе Газа, которая, по его словам, сопровождается столь большим количеством жертв среди гражданского населения. "В начале войны между Израилем и ХАМАС поставки американской военной помощи "шли очень быстро", но "сейчас мы обнаруживаем, что они идут очень медленно", что стало фактором давления на Израиль... Израиль "может проиграть эту войну", потому что для победы ему нужны боеприпасы и легитимность, в то время как и то, и другое начинает заканчиваться", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на израильского чиновника. По сведениям ABC, все более дефицитными в израильской армии становятся артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и танковые снаряды калибра 120 миллиметров, также израильские военнослужащие нуждаются в высокочувствительных системах наведения. Источник телеканала сообщает, что не знает точных причин замедления темпов поставок американской помощи, однако, по его словам, Израиль понимает недовольство Штатов войной в Газе и недостатком усилий с израильской стороны по доставке гуманитарной помощи в анклав. Израильский чиновник отметил, что задержки в поставках американской помощи являются особенно тревожными на фоне растущего нежелания европейских государств продавать Израилю оружие. Как сообщает телеканал, несколько американских чиновников заявили, что никаких изменений в политике США или намеренных задержек в предоставлении ранее обещанной помощи Израилю они не увидели. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью ABC заявил, что США продолжают поддерживать Израиль в его "потребностях самообороны" и что будут оказывать ему помощь и впредь. Ранее портал Axios сообщал, что США требуют от Израиля к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и доступа гуманитарной помощи в секторе Газа. Президент США Джо Байден 8 февраля издал меморандум, который предполагает "достоверные и надежные письменные заверения" от стран, которым Штаты поставляют вооружения.
https://ria.ru/20240315/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240128/oon-1923968233.html
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хамас, чак шумер, в мире, израиль, сша, палестина, биньямин нетаньяху, джон кирби
ХАМАС, Чак Шумер, В мире, Израиль, США, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Джон Кирби
США стали затягивать оказание военной помощи Израилю, пишут СМИ

ABC: США стали затягивать оказание военной помощи Израилю

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. США начали затягивать оказание военной помощи Израилю, из-за нехватки боеприпасов страна может потерпеть поражение в конфликте с Палестиной, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
В четверг лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выступил с резкой критикой израильского премьера Биньямина Нетаньяху и призвал к смене политического руководства еврейского государства посредством проведения досрочных выборов. Шумер также предрек Израилю роль государства-изгоя в случае продолжения операции в секторе Газа, которая, по его словам, сопровождается столь большим количеством жертв среди гражданского населения.
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"В начале войны между Израилем и ХАМАС поставки американской военной помощи "шли очень быстро", но "сейчас мы обнаруживаем, что они идут очень медленно", что стало фактором давления на Израиль... Израиль "может проиграть эту войну", потому что для победы ему нужны боеприпасы и легитимность, в то время как и то, и другое начинает заканчиваться", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на израильского чиновника.
По сведениям ABC, все более дефицитными в израильской армии становятся артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и танковые снаряды калибра 120 миллиметров, также израильские военнослужащие нуждаются в высокочувствительных системах наведения.
Источник телеканала сообщает, что не знает точных причин замедления темпов поставок американской помощи, однако, по его словам, Израиль понимает недовольство Штатов войной в Газе и недостатком усилий с израильской стороны по доставке гуманитарной помощи в анклав. Израильский чиновник отметил, что задержки в поставках американской помощи являются особенно тревожными на фоне растущего нежелания европейских государств продавать Израилю оружие.
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Как сообщает телеканал, несколько американских чиновников заявили, что никаких изменений в политике США или намеренных задержек в предоставлении ранее обещанной помощи Израилю они не увидели. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью ABC заявил, что США продолжают поддерживать Израиль в его "потребностях самообороны" и что будут оказывать ему помощь и впредь.
Ранее портал Axios сообщал, что США требуют от Израиля к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и доступа гуманитарной помощи в секторе Газа. Президент США Джо Байден 8 февраля издал меморандум, который предполагает "достоверные и надежные письменные заверения" от стран, которым Штаты поставляют вооружения.
 
ХАМАСЧак ШумерВ миреИзраильСШАПалестинаБиньямин НетаньяхуДжон Кирби
 
 
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