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СМИ узнали о новом проекте резолюции США о конфликте Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 15.03.2024
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17:23 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/izrail-1933304280.html
СМИ узнали о новом проекте резолюции США о конфликте Израиля и ХАМАС
СМИ узнали о новом проекте резолюции США о конфликте Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 15.03.2024
СМИ узнали о новом проекте резолюции США о конфликте Израиля и ХАМАС
США подготовили черновой вариант резолюции о конфликте Израиля и ХАМАС, в котором выражается обеспокоенность по поводу любого наземного наступления Израиля на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:23
2024-03-15T17:23
в мире
сша
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
совет безопасности оон
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. США подготовили черновой вариант резолюции о конфликте Израиля и ХАМАС, в котором выражается обеспокоенность по поводу любого наземного наступления Израиля на город Рафах в секторе Газа и упоминается перемирие, для последующей передачи документа в Совет Безопасности ООН, сообщает телеканал CNN. В полученном телеканалом черновике составители отмечают "направленные на освобождение заложников активные дипломатические усилия Египта и Катара, увеличение предоставления и распределения гуманитарной помощи, а также облегчение страданий гражданского населения в Газе посредством соглашения об освобождении заложников и немедленного прекращения огня примерно на шесть недель". Помимо этого, авторы рекомендуют Совету Безопасности поддержать международные дипломатические усилия по установлению немедленного и устойчивого прекращения огня в рамках соглашения по освобождению заложников. Также США выражают свою обеспокоенность тем, "что наземное наступление на Рафах приведет к еще большему ущербу гражданскому населению и будет иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности". Данная версия резолюции не является окончательной и не была вынесена на голосование. С 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, США уже трижды блокировали в СБ ООН резолюции с требованием немедленного установления прекращения огня в секторе Газа.
https://ria.ru/20240315/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
сша
израиль
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в мире, сша, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон
В мире, США, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Совет Безопасности ООН
СМИ узнали о новом проекте резолюции США о конфликте Израиля и ХАМАС

CNN: у США готов новый проект резолюции по Израилю и ХАМАС для передачи СБ ООН

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. США подготовили черновой вариант резолюции о конфликте Израиля и ХАМАС, в котором выражается обеспокоенность по поводу любого наземного наступления Израиля на город Рафах в секторе Газа и упоминается перемирие, для последующей передачи документа в Совет Безопасности ООН, сообщает телеканал CNN.
В полученном телеканалом черновике составители отмечают "направленные на освобождение заложников активные дипломатические усилия Египта и Катара, увеличение предоставления и распределения гуманитарной помощи, а также облегчение страданий гражданского населения в Газе посредством соглашения об освобождении заложников и немедленного прекращения огня примерно на шесть недель".
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Помимо этого, авторы рекомендуют Совету Безопасности поддержать международные дипломатические усилия по установлению немедленного и устойчивого прекращения огня в рамках соглашения по освобождению заложников.
Также США выражают свою обеспокоенность тем, "что наземное наступление на Рафах приведет к еще большему ущербу гражданскому населению и будет иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности".
Данная версия резолюции не является окончательной и не была вынесена на голосование.
С 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, США уже трижды блокировали в СБ ООН резолюции с требованием немедленного установления прекращения огня в секторе Газа.
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В миреСШАИзраильРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСовет Безопасности ООН
 
 
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