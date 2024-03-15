СМИ узнали о новом проекте резолюции США о конфликте Израиля и ХАМАС
CNN: у США готов новый проект резолюции по Израилю и ХАМАС для передачи СБ ООН
© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. США подготовили черновой вариант резолюции о конфликте Израиля и ХАМАС, в котором выражается обеспокоенность по поводу любого наземного наступления Израиля на город Рафах в секторе Газа и упоминается перемирие, для последующей передачи документа в Совет Безопасности ООН, сообщает телеканал CNN.
В полученном телеканалом черновике составители отмечают "направленные на освобождение заложников активные дипломатические усилия Египта и Катара, увеличение предоставления и распределения гуманитарной помощи, а также облегчение страданий гражданского населения в Газе посредством соглашения об освобождении заложников и немедленного прекращения огня примерно на шесть недель".
Помимо этого, авторы рекомендуют Совету Безопасности поддержать международные дипломатические усилия по установлению немедленного и устойчивого прекращения огня в рамках соглашения по освобождению заложников.
Также США выражают свою обеспокоенность тем, "что наземное наступление на Рафах приведет к еще большему ущербу гражданскому населению и будет иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности".
Данная версия резолюции не является окончательной и не была вынесена на голосование.
С 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, США уже трижды блокировали в СБ ООН резолюции с требованием немедленного установления прекращения огня в секторе Газа.