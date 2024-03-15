https://ria.ru/20240315/izrail-1933304280.html

СМИ узнали о новом проекте резолюции США о конфликте Израиля и ХАМАС

СМИ узнали о новом проекте резолюции США о конфликте Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 15.03.2024

СМИ узнали о новом проекте резолюции США о конфликте Израиля и ХАМАС

США подготовили черновой вариант резолюции о конфликте Израиля и ХАМАС, в котором выражается обеспокоенность по поводу любого наземного наступления Израиля на... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:23

2024-03-15T17:23

2024-03-15T17:23

в мире

сша

израиль

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

совет безопасности оон

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. США подготовили черновой вариант резолюции о конфликте Израиля и ХАМАС, в котором выражается обеспокоенность по поводу любого наземного наступления Израиля на город Рафах в секторе Газа и упоминается перемирие, для последующей передачи документа в Совет Безопасности ООН, сообщает телеканал CNN. В полученном телеканалом черновике составители отмечают "направленные на освобождение заложников активные дипломатические усилия Египта и Катара, увеличение предоставления и распределения гуманитарной помощи, а также облегчение страданий гражданского населения в Газе посредством соглашения об освобождении заложников и немедленного прекращения огня примерно на шесть недель". Помимо этого, авторы рекомендуют Совету Безопасности поддержать международные дипломатические усилия по установлению немедленного и устойчивого прекращения огня в рамках соглашения по освобождению заложников. Также США выражают свою обеспокоенность тем, "что наземное наступление на Рафах приведет к еще большему ущербу гражданскому населению и будет иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности". Данная версия резолюции не является окончательной и не была вынесена на голосование. С 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, США уже трижды блокировали в СБ ООН резолюции с требованием немедленного установления прекращения огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20240315/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

сша

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон