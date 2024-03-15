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ВТБ подвел финитоги февраля и дал прогноз по рынку сбережений

ВТБ подвел финитоги февраля и дал прогноз по рынку сбережений - РИА Новости, 15.03.2024

ВТБ подвел финитоги февраля и дал прогноз по рынку сбережений

Портфель классических розничных сбережений в рублях ВТБ в этом месяце увеличился на 240 миллиардов рублей, рост составил 4%; этот показатель в пять раз больше... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:46

2024-03-15T20:46

2024-03-15T20:46

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Портфель классических розничных сбережений в рублях ВТБ в этом месяце увеличился на 240 миллиардов рублей, рост составил 4%; этот показатель в пять раз больше прироста января, сообщает пресс-служба ВТБ. Общерыночный объем рублевых пассивов в феврале вырос на 2%. По итогам февраля спрос на сберегательные продукты на финансовом рынке продолжился. Основным сберегательным инструментом для населения остаются срочные депозиты в национальной валюте. Также поступательную динамику показывают накопительные программы. По прогнозам ВТБ, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до июня. На это повлияют по-прежнему высокие ставки, которые банки готовы предложить вкладчикам. При этом переломным моментом в конце первого полугодия может стать решение Банка России о смягчении денежно-кредитной политики и снижении "ключа", за которым последует корректировка ставок по вкладам у основных игроков рынка. "Динамичное повышение регулятором ключевой ставки в прошлом году уже дало экономике системный эффект – существенно увеличилась сберегательная активность. В четвертом квартале прошлого года вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов. Это максимум за последние 13 лет. Первое полугодие 2024 года также признано "временем вкладчика" на фоне по-прежнему высокого "ключа", доступных, понятных и в то же время доходных депозитных продуктов, внедрения принципиально новых решений. <…> Анализируя запросы клиентов и экономическую ситуацию, ожидаем сохранение этой тенденции <…>", – отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, слова которого привели в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, ипотека, новости компаний - экономика