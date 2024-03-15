https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html

"Все больше проблем". Почему украинским летчикам так тяжело освоить F-16

"Все больше проблем". Почему украинским летчикам так тяжело освоить F-16 - РИА Новости, 15.03.2024

"Все больше проблем". Почему украинским летчикам так тяжело освоить F-16

Западные страны обещали передать Киеву американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon весной, однако по разным причинам отложили до лета. На РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:00

2024-03-15T08:00

2024-03-15T08:01

россия

безопасность

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lockheed martin

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Андрей Игорев. Западные страны обещали передать Киеву американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon весной, однако по разным причинам отложили до лета. На первых порах ВСУ получат всего несколько машин, которые вряд ли повлияют на ход боевых действий. О проблемах, связанных с эксплуатацией этих самолетов на Украине, — в материале РИА Новости.Нет летчиков и аэродромовПо данным газеты The New York Times, шесть F-16 привезут в июле. Всего Дания, Норвегия и Нидерланды обещали Киеву до 60 истребителей ранних модификаций. Точных сроков не называли. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в конце декабря пояснял: машины доставят после того, как для них подготовят инфраструктуру. Дело в том, что F-16 — очень капризный самолет, требует особых условий хранения и обслуживания. Далеко не все военные аэродромы Украины соответствуют стандартам НАТО. И все они давно известны российской разведке.Вопрос обслуживания — один из самых сложных. В настоящий момент около 50 украинских технических специалистов обучаются в Дании. Для одного F-16 требуется от восьми до 14 человек. Разумеется, полсотни технарей не хватит. Западным оборонным подрядчикам придется сопровождать самолеты и оставаться с ними до тех пор, пока их не сменят местные. А это может занять годы.Еще одна проблема — техническое состояние самолетов. По плану первые шесть F-16 предоставит Дания. На вооружении этой страны — 30 машин такого типа в ранней модификации F-16AM, им больше 30 лет. Их должны были утилизовать до 2020-го. Теперь отправят на Украину. Насколько они боеспособны, неизвестно.От Нидерландов Киев ждет 30 F-16. Но сейчас в Амстердаме острый правительственный кризис из-за победы правых евроскептиков, выступающих против дальнейшей помощи Украине. И поставки повисли в воздухе. Конечно, в итоге союзники их продавят, однако это потребует дополнительного времени.Не все так просто и с Норвегией. Там перевооружаются на F-35, поскольку парк F-16AM откровенно устарел. Эти машины, изготовленные с 1980 по 1989-й, уже сняты с вооружения королевских ВВС. Соответствуют ли они современным требованиям эксплуатации боевой авиации — непонятно.Наконец, до сих пор нет обученных экипажей. Подготовка затягивается из-за плохого знания английского и технических стандартов НАТО. В лучшем случае Киев получит к июлю 12 летчиков.Оружие для F-16F-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения. С 1978-го построили более 4600 единиц разных модификаций. Они стоят на вооружении 25 стран и могут использовать практически весь спектр средств поражения тактической авиации НАТО.Особые надежды в Киеве возлагают на крылатые ракеты JASSM. AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — единая ракета "воздух — поверхность"). Это высокоточный боеприпас, разработанный корпорацией Lockheed Martin и принятый на вооружение ВВС США в 1986-м. Предназначен для поражения важных высокозащищенных стационарных целей в любых метеоусловиях и в любое время суток с дистанций пуска вне зоны действия средств ПВО противника. Дальность — 370 километров, в варианте AGM-158B JASSM-ER — до 1000 километров. Боевая часть унитарная, проникающая — массой 450 килограммов.В конструкции широко применяются композиционные материалы на основе углеродных волокон, корпус полностью выполнен из углепластика, что снижает радиолокационную заметность. К тому же ракета летит на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.Это достаточно грозное оружие, с которым ВСУ получат возможность бить вглубь российской территории — в первую очередь по аэродромам. Кроме того, F-16 — это истребитель для завоевания господства в воздухе. У него широкая номенклатура ракет "воздух — воздух", включая AIM-120D с дальностью до 160 километров. Этот боеприпас сравним с российским Р-77М.Вопрос мастерстваНа "Фалконы" делают большую ставку. Это игра ва-банк. Если истребители и украинские летчики покажут себя хорошо, Киев попросит у Запада дополнительную помощь. Но если российские ракеты станут сбивать самолеты американской конструкторской школы, это может стать для Вашингтона последней каплей. F-16 — коммерчески очень успешный. В Пентагоне дорожат его репутацией.Киеву передадут F-16A/B, усовершенствованные по сравнению с оригинальными F-16 конца 1970-х. Однако до уровня тех самолетов, которые эксплуатируют, например, сами американцы, им очень далеко. В частности, на истребителях ВВС Нидерландов установлена устаревшая РЛС APG-66V2, отслеживающая всего несколько целей, в то время как современная РЛС APG-83 справляется с десятками.Впрочем, исход воздушного боя решает прежде всего летное мастерство. Украинским летчикам предстоит на практике доказать, что пилота истребителя западной школы можно подготовить за несколько месяцев. А экзамен у них будут принимать экипажи более совершенных российских самолетов Су-30СМ и Су-35С, наколотившие за два года СВО столько воздушных побед, сколько не снилось ни одному западному асу.

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

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россия, безопасность, украина, нидерланды, киев, нато, вооруженные силы украины, lockheed martin , f-16, су-30см