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Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
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14:10 15.03.2024 (обновлено: 14:24 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html
Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве
Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве
Женщина, против которой возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, подошла к урне и,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:10
2024-03-15T14:24
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Женщина, против которой возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, подошла к урне и, бросив туда свой бюллетень, вылила красящее вещество, кадры случившегося появились в распоряжении РИА Новости. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК России сообщалось о возбуждении уголовного дела после того, как на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ближайшее время она будет доставлена в СК на допрос. На видео видно, как женщина подходит к урне со своим бюллетенем и, опуская его в урну, начинает туда же из бутылки лить красящее вещество, тем самым испортив и урну, и бюллетень.
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Женщина вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Кадры с камеры видеонаблюдения
Женщина, против которой возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, подошла к урне и, бросив туда свой бюллетень, вылила красящее вещество, кадры случившегося появились в распоряжении РИА Новости. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК России сообщалось о возбуждении уголовного дела после того, как на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ближайшее время она будет доставлена в СК на допрос.
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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Выборы президента России — 2024, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве

На избирательном участке в Москве женщина вылила краску в урну с бюллетенями

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Женщина, против которой возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, подошла к урне и, бросив туда свой бюллетень, вылила красящее вещество, кадры случившегося появились в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Telegram-канале столичного главка СК России сообщалось о возбуждении уголовного дела после того, как на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ближайшее время она будет доставлена в СК на допрос.
На видео видно, как женщина подходит к урне со своим бюллетенем и, опуская его в урну, начинает туда же из бутылки лить красящее вещество, тем самым испортив и урну, и бюллетень.
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Выборы президента России — 2024МоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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