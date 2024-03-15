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Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве

Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 15.03.2024

Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве

Женщина, против которой возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, подошла к урне и,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:10

2024-03-15T14:10

2024-03-15T14:24

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Женщина, против которой возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, подошла к урне и, бросив туда свой бюллетень, вылила красящее вещество, кадры случившегося появились в распоряжении РИА Новости. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК России сообщалось о возбуждении уголовного дела после того, как на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ближайшее время она будет доставлена в СК на допрос. На видео видно, как женщина подходит к урне со своим бюллетенем и, опуская его в урну, начинает туда же из бутылки лить красящее вещество, тем самым испортив и урну, и бюллетень.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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Женщина вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Кадры с камеры видеонаблюдения Женщина, против которой возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, подошла к урне и, бросив туда свой бюллетень, вылила красящее вещество, кадры случившегося появились в распоряжении РИА Новости. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК России сообщалось о возбуждении уголовного дела после того, как на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ближайшее время она будет доставлена в СК на допрос. 2024-03-15T14:10 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия