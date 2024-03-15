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Минюст расширил список иноагентов - РИА Новости, 15.03.2024
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21:16 15.03.2024 (обновлено: 23:42 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/inoagent-1933370811.html
Минюст расширил список иноагентов
Минюст расширил список иноагентов - РИА Новости, 15.03.2024
Минюст расширил список иноагентов
Журналистку Марианну Беленькую* и экономиста Игоря Липсица* внесли в реестр иностранных агентов, об этом сообщается на сайте министерства юстиции. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:16
2024-03-15T23:42
россия
происшествия
украина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Журналистку Марианну Беленькую* и экономиста Игоря Липсица* внесли в реестр иностранных агентов, об этом сообщается на сайте министерства юстиции. "Пятнадцатого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Беленькая*, С.В. Каверзина*, О.В. Кашинцев*, Р.А. Либеров*, И.В. Липсиц*, С.А. Трескунов*, а также К.В. Ишутин*", - говорится в сообщении.По данным Минюста, Трескунов* выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.Также Минюст подчеркивает, что Беленькая* была интервьюером и респондентом на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, а также распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, она создавала и распространяла для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Проживает за пределами РФ.Как отмечается в тексте ведомства, Каверзина* распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Помимо этого, она создавала для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Кроме того, Каверзина выступала против СВО, а также осуществляла публичные действия, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она также участвовала в деятельности общественно-политического объединения совместно с лицом, включенным в реестр иноагентов.Подчеркивается, Кашинцев* и Либеров* выступали против СВО, создавали и распространяли для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Оба проживают за пределами Российской Федерации.Также отмечается, что Липсиц* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении РФ, а также передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений. Проживает за пределами России.Ведомство добавляет, что Ишутин* в митингах на территориях других стран против действующих органов власти РФ распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике, создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, происшествия, украина
Россия, Происшествия, Украина
Минюст расширил список иноагентов

Минюст признал иноагентами экономиста Липсица и журналиста Беленькую

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Журналистку Марианну Беленькую* и экономиста Игоря Липсица* внесли в реестр иностранных агентов, об этом сообщается на сайте министерства юстиции.
"Пятнадцатого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Беленькая*, С.В. Каверзина*, О.В. Кашинцев*, Р.А. Либеров*, И.В. Липсиц*, С.А. Трескунов*, а также К.В. Ишутин*", - говорится в сообщении.
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По данным Минюста, Трескунов* выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.
Также Минюст подчеркивает, что Беленькая* была интервьюером и респондентом на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, а также распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, она создавала и распространяла для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Проживает за пределами РФ.
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Как отмечается в тексте ведомства, Каверзина* распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Помимо этого, она создавала для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Кроме того, Каверзина выступала против СВО, а также осуществляла публичные действия, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она также участвовала в деятельности общественно-политического объединения совместно с лицом, включенным в реестр иноагентов.
Подчеркивается, Кашинцев* и Либеров* выступали против СВО, создавали и распространяли для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Оба проживают за пределами Российской Федерации.
Также отмечается, что Липсиц* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении РФ, а также передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений. Проживает за пределами России.
Ведомство добавляет, что Ишутин* в митингах на территориях других стран против действующих органов власти РФ распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике, создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов.
Журналист Михаил Зыгарь - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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13 марта, 15:49
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
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