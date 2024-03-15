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СМИ: Белый дом призвал республиканцев прекратить попытки импичмента Байдена - РИА Новости, 15.03.2024
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15:05 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/impichment-1933251344.html
СМИ: Белый дом призвал республиканцев прекратить попытки импичмента Байдена
СМИ: Белый дом призвал республиканцев прекратить попытки импичмента Байдена - РИА Новости, 15.03.2024
СМИ: Белый дом призвал республиканцев прекратить попытки импичмента Байдена
Белый дом призвал республиканцев прекратить "свои попытки" инициировать импичмент президента США Джо Байдена, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:05
2024-03-15T15:05
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Белый дом призвал республиканцев прекратить "свои попытки" инициировать импичмент президента США Джо Байдена, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо советника Белого дома Эдварда Сискела спикеру палаты представителей США Майку Джонсону. Ранее издание Punchbowl со ссылкой на членов Республиканской партии американского конгресса сообщало, что расследованию республиканцев в палате представителей США об импичменте действующему президенту не хватает доказательной базы, а сами конгрессмены говорят о необходимости его завершения. "Очевидно, пришло время двигаться дальше... С этим импичментом покончено. У американцев слишком много важной работы, чтобы продолжать тратить время на этот фарс... Расследование постоянно находило лишь новые доказательства, что президент на самом деле не сделал ничего плохого", - говорится в публикации со ссылкой на письмо. По данным издания, Сискел в своем письме раскритиковал республиканцев за попытку повторно допросить свидетелей, которые уже дали показания, "возможно, надеясь, что во второй раз факты будут другими". Издание New York Times отмечает, что республиканцы в палате представителей намерены продолжить расследование против президента, но признают, что оно вряд ли приведет к голосованию по импичменту Байдена. В публикации также говорится, что республиканцы могут в качестве символического шага обратиться к министерству юстиции США с призывом провести расследование против Байдена или его окружения. Возглавляемая республиканцами палата представителей проводит формальное расследование в отношении Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.
https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html
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в мире, сша, джо байден, конгресс сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Конгресс США, Выборы президента США — 2024
СМИ: Белый дом призвал республиканцев прекратить попытки импичмента Байдена

NYT: Белый дом призвал республиканцев прекратить попытки импичмента Байдена

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Белый дом призвал республиканцев прекратить "свои попытки" инициировать импичмент президента США Джо Байдена, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо советника Белого дома Эдварда Сискела спикеру палаты представителей США Майку Джонсону.
Ранее издание Punchbowl со ссылкой на членов Республиканской партии американского конгресса сообщало, что расследованию республиканцев в палате представителей США об импичменте действующему президенту не хватает доказательной базы, а сами конгрессмены говорят о необходимости его завершения.
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"Очевидно, пришло время двигаться дальше... С этим импичментом покончено. У американцев слишком много важной работы, чтобы продолжать тратить время на этот фарс... Расследование постоянно находило лишь новые доказательства, что президент на самом деле не сделал ничего плохого", - говорится в публикации со ссылкой на письмо.
По данным издания, Сискел в своем письме раскритиковал республиканцев за попытку повторно допросить свидетелей, которые уже дали показания, "возможно, надеясь, что во второй раз факты будут другими".
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Издание New York Times отмечает, что республиканцы в палате представителей намерены продолжить расследование против президента, но признают, что оно вряд ли приведет к голосованию по импичменту Байдена. В публикации также говорится, что республиканцы могут в качестве символического шага обратиться к министерству юстиции США с призывом провести расследование против Байдена или его окружения.
Возглавляемая республиканцами палата представителей проводит формальное расследование в отношении Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.
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