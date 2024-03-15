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МВД Финляндии представило проект открытия границы с Россией - РИА Новости, 15.03.2024
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14:47 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/granitsa-1933242557.html
МВД Финляндии представило проект открытия границы с Россией
МВД Финляндии представило проект открытия границы с Россией - РИА Новости, 15.03.2024
МВД Финляндии представило проект открытия границы с Россией
МВД Финляндии направило для ознакомления законопроект, в соответствии с которым власти смогут открыть границу с Россией, ограничив прием заявлений на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:47
2024-03-15T14:47
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. МВД Финляндии направило для ознакомления законопроект, в соответствии с которым власти смогут открыть границу с Россией, ограничив прием заявлений на предоставление убежища, сообщает в пятницу МВД страны. "Министерство внутренних дел направило для ознакомления проект закона о временных мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией", – сказано в пресс-релизе. Закон позволит ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. В остальных частях финской границы прием заявлений приостановлен не будет. Таким образом беженцам, прибывшим на пограничные пункты между Россией и Финляндией, будет запрещен въезд в страну, говорится в сообщении. "Закон позволит открыть пункты пересечения границы на восточной границе для других видов транспорта, поскольку он ограничивает прием заявлений о предоставлении международной защиты только в случае инструментального въезда", – уточняет МВД. Комментарии по законопроекту будут приниматься до 25 марта. Глава МВД Мари Рантанен заявила, что вопрос о возможном открытии КПП на границе с Россией будет рассмотрен ближе к апрелю. По ее словам, если ситуация с беженцами не изменится, границу вряд ли откроют. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240313/granitsa-1932635288.html
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
МВД Финляндии представило проект открытия границы с Россией

Финляндия представила проект открытия границы с РФ при запрете въезда беженцев

© Фото : ФТС России/TelegramПункт пропуска на границе России и Финляндии
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : ФТС России/Telegram
Пункт пропуска на границе России и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. МВД Финляндии направило для ознакомления законопроект, в соответствии с которым власти смогут открыть границу с Россией, ограничив прием заявлений на предоставление убежища, сообщает в пятницу МВД страны.
"Министерство внутренних дел направило для ознакомления проект закона о временных мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией", – сказано в пресс-релизе.
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Закон позволит ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. В остальных частях финской границы прием заявлений приостановлен не будет. Таким образом беженцам, прибывшим на пограничные пункты между Россией и Финляндией, будет запрещен въезд в страну, говорится в сообщении.
"Закон позволит открыть пункты пересечения границы на восточной границе для других видов транспорта, поскольку он ограничивает прием заявлений о предоставлении международной защиты только в случае инструментального въезда", – уточняет МВД. Комментарии по законопроекту будут приниматься до 25 марта.
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Глава МВД Мари Рантанен заявила, что вопрос о возможном открытии КПП на границе с Россией будет рассмотрен ближе к апрелю. По ее словам, если ситуация с беженцами не изменится, границу вряд ли откроют.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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