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Явка на выборах президента в Псковской области приблизилась к 23 процентам
Явка на выборах президента в Псковской области приблизилась к 23 процентам - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в Псковской области приблизилась к 23 процентам
Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 20.00 мск пятницы вплотную приблизилась к 23% без учета дистанционного электронного голосования... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:57
2024-03-15T20:57
2024-03-15T20:57
выборы президента россии — 2024
политика
псковская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 20.00 мск пятницы вплотную приблизилась к 23% без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия. "Явка на 20:00 15 марта 2024 года составила 22,9% — проголосовало 95 643 человек из 413 829 без учёта ДЭГ", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
2024-03-15T20:57
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политика, псковская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Псковская область, Россия
Явка на выборах президента в Псковской области приблизилась к 23 процентам
Явка на выборах президента РФ в Псковской области составила 22,9% без учета ДЭГ