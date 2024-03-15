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Захарова рассказала о досрочном голосовании за рубежом

Захарова рассказала о досрочном голосовании за рубежом - РИА Новости, 15.03.2024

Захарова рассказала о досрочном голосовании за рубежом

Досрочное голосование на выборах президента России прошло в 51 стране, на первую половину пятницы проголосовали почти 63 тысячи россиян, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:46

2024-03-15T20:46

2024-03-15T20:51

выборы президента россии — 2024

россия

мария захарова

политика

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России прошло в 51 стране, на первую половину пятницы проголосовали почти 63 тысячи россиян, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас завершается досрочное голосование, оно прошло в 51 стране. Могу также сказать, очевидно, что информация буквально каждую минуту меняется, но на утро сегодняшнего дня проголосовало за рубежом 62 662 наших гражданина", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что и освещение, и проведение этого процесса отлажено. "Министерство иностранных дел находится в плотнейшей координации с Центральной избирательной комиссией, которая является головной для проведения выборов за рубежом", - сказала Захарова.

россия

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Захарова об активизации Запада на фоне выборов президента России Захарова рассказала РИА Новости о беспрецедентной активизации коллективного Запада на фоне выборов президента. 2024-03-15T20:46 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мария захарова, политика