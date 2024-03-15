Глава Химок проголосовал на выборах президента РФ
© Фото : администрация г.о. ХимкиГлава городского округа Химки Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий проголосовали на выборах президента России
© Фото : администрация г.о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий проголосовали на выборах президента России
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отдал свой голос на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В первый день президентских выборов Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий посетили избирательный участок №3206 в учебно-тренировочном центре "Новогорск".
"Прийти и сделать свой выбор, проявить гражданскую позицию очень важно. Мы голосуем за будущее нашей страны. С первого дня в Химках наблюдается высокая явка. На участки приходят семьи с детьми, даже целые трудовые коллективы. Очень рад встретить многих наших друзей, соратников, которым не безразлично будущее страны", — приводятся в сообщении слова Волошина.
По данным пресс-службы, в УТЦ "Новогорск" также свои голоса отдали курсанты и кадеты Академии гражданской защиты МЧС России. Многие из них воспользовались своим избирательным правом впервые.
Также в Подмосковье открыт Центр общественного наблюдения за выборами президента России. Целью его работы является мониторинг ситуации в дни голосования во всех муниципальных образованиях региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.