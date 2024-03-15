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Глава Химок проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:19 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933355862.html
Глава Химок проголосовал на выборах президента РФ
Глава Химок проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Химок проголосовал на выборах президента РФ
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отдал свой голос на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:19
2024-03-15T20:19
выборы президента россии — 2024
химки
московская область (подмосковье)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
ирина роднина
политика
россия
выборы
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отдал свой голос на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В первый день президентских выборов Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий посетили избирательный участок №3206 в учебно-тренировочном центре "Новогорск". "Прийти и сделать свой выбор, проявить гражданскую позицию очень важно. Мы голосуем за будущее нашей страны. С первого дня в Химках наблюдается высокая явка. На участки приходят семьи с детьми, даже целые трудовые коллективы. Очень рад встретить многих наших друзей, соратников, которым не безразлично будущее страны", — приводятся в сообщении слова Волошина. По данным пресс-службы, в УТЦ "Новогорск" также свои голоса отдали курсанты и кадеты Академии гражданской защиты МЧС России. Многие из них воспользовались своим избирательным правом впервые. Также в Подмосковье открыт Центр общественного наблюдения за выборами президента России. Целью его работы является мониторинг ситуации в дни голосования во всех муниципальных образованиях региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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химки, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки), ирина роднина, политика, россия, выборы, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Химки, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Ирина Роднина, Политика, Россия, Выборы, Выборы президента РФ

Глава Химок проголосовал на выборах президента РФ

© Фото : администрация г.о. ХимкиГлава городского округа Химки Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий проголосовали на выборах президента России
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : администрация г.о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий проголосовали на выборах президента России
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отдал свой голос на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В первый день президентских выборов Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий посетили избирательный участок №3206 в учебно-тренировочном центре "Новогорск".
"Прийти и сделать свой выбор, проявить гражданскую позицию очень важно. Мы голосуем за будущее нашей страны. С первого дня в Химках наблюдается высокая явка. На участки приходят семьи с детьми, даже целые трудовые коллективы. Очень рад встретить многих наших друзей, соратников, которым не безразлично будущее страны", — приводятся в сообщении слова Волошина.
По данным пресс-службы, в УТЦ "Новогорск" также свои голоса отдали курсанты и кадеты Академии гражданской защиты МЧС России. Многие из них воспользовались своим избирательным правом впервые.
Также в Подмосковье открыт Центр общественного наблюдения за выборами президента России. Целью его работы является мониторинг ситуации в дни голосования во всех муниципальных образованиях региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в преддверии 8 Марта встретился с семьями военнослужащих — участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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Выборы президента России — 2024ХимкиМосковская область (Подмосковье)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Ирина РоднинаПолитикаРоссияВыборыВыборы президента РФ
 
 
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