https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933355862.html

Глава Химок проголосовал на выборах президента РФ

Глава Химок проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Химок проголосовал на выборах президента РФ

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отдал свой голос на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:19

2024-03-15T20:19

2024-03-15T20:19

выборы президента россии — 2024

химки

московская область (подмосковье)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

ирина роднина

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отдал свой голос на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В первый день президентских выборов Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий посетили избирательный участок №3206 в учебно-тренировочном центре "Новогорск". "Прийти и сделать свой выбор, проявить гражданскую позицию очень важно. Мы голосуем за будущее нашей страны. С первого дня в Химках наблюдается высокая явка. На участки приходят семьи с детьми, даже целые трудовые коллективы. Очень рад встретить многих наших друзей, соратников, которым не безразлично будущее страны", — приводятся в сообщении слова Волошина. По данным пресс-службы, в УТЦ "Новогорск" также свои голоса отдали курсанты и кадеты Академии гражданской защиты МЧС России. Многие из них воспользовались своим избирательным правом впервые. Также в Подмосковье открыт Центр общественного наблюдения за выборами президента России. Целью его работы является мониторинг ситуации в дни голосования во всех муниципальных образованиях региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240307/khimki-1931792639.html

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Алёна Пава

химки, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки), ирина роднина, политика, россия, выборы, выборы президента рф