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В Тюменской области явка на выборах в первый день превысила 43 процента

В Тюменской области явка на выборах в первый день превысила 43 процента - РИА Новости, 15.03.2024

В Тюменской области явка на выборах в первый день превысила 43 процента

Явка на выборах президента России в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) первого дня голосования составила 43,46%, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:38

2024-03-15T19:38

2024-03-15T19:38

выборы президента россии — 2024

политика

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) первого дня голосования составила 43,46%, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин. "На завершение первого дня голосования явка составила 43,46% - это 511 787 наших избирателей. Если брать с учетом тех, кто проголосовал досрочно, то, соответственно, около 514 тысяч", - заявил Халин. В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах. На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

тюменская область

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политика, тюменская область