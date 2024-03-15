https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933344030.html
В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах
В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах
Пожилые супруги из Бабаюртовского района Дагестана, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале районной... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:23
2024-03-15T19:23
2024-03-15T19:33
выборы президента россии — 2024
политика
россия
бабаюртовский район
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933344375_0:119:740:535_1920x0_80_0_0_114d670c2b99bbc2bae5873b9397572a.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Пожилые супруги из Бабаюртовского района Дагестана, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале районной администрации. "В избирательном участке №135 села Адиль-Янгиюрт пришли проголосовать чета Терикбаевых. Ризван и Курмагиз Терикбаевы прожили вместе 60 лет", – говорится в сообщениях. Ризвану и Курмагиз по 83 года. "Вся жизнь позади, а впереди жизнь наших внуков и правнуков. Мы хотим, чтобы они жили в процветающей стране. Мы не могли не прийти, ведь у нас принято, чтобы старшие показали молодежи пример", - отметили старожилы. В пятницу в 8.00 в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. По данным избиркома, в республике более 1,7 миллиона избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/molodozheny-1933241803.html
https://ria.ru/20240315/molodozheny-1933314348.html
россия
бабаюртовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933344375_0:6:740:561_1920x0_80_0_0_a49a7ab7a57d02e7d355de0367863f5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, бабаюртовский район, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Бабаюртовский район, Совет Федерации РФ
В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах
Прожившие вместе 60 лет супруги, проголосовали на выборах президента в Дагестане