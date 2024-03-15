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В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:23 15.03.2024 (обновлено: 19:33 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933344030.html
В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах
В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах
Пожилые супруги из Бабаюртовского района Дагестана, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале районной... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:23
2024-03-15T19:33
выборы президента россии — 2024
политика
россия
бабаюртовский район
совет федерации рф
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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Пожилые супруги из Бабаюртовского района Дагестана, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале районной администрации. "В избирательном участке №135 села Адиль-Янгиюрт пришли проголосовать чета Терикбаевых. Ризван и Курмагиз Терикбаевы прожили вместе 60 лет", – говорится в сообщениях. Ризвану и Курмагиз по 83 года. "Вся жизнь позади, а впереди жизнь наших внуков и правнуков. Мы хотим, чтобы они жили в процветающей стране. Мы не могли не прийти, ведь у нас принято, чтобы старшие показали молодежи пример", - отметили старожилы. В пятницу в 8.00 в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. По данным избиркома, в республике более 1,7 миллиона избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/molodozheny-1933241803.html
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политика, россия, бабаюртовский район, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Бабаюртовский район, Совет Федерации РФ
В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах

Прожившие вместе 60 лет супруги, проголосовали на выборах президента в Дагестане

© Фото : МР "Бабаюртовский район"/TelegramСупруги из Бабаюртовского района Дагестана, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах президента России
Супруги из Бабаюртовского района Дагестана, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : МР "Бабаюртовский район"/Telegram
Супруги из Бабаюртовского района Дагестана, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах президента России
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Пожилые супруги из Бабаюртовского района Дагестана, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале районной администрации.
"В избирательном участке №135 села Адиль-Янгиюрт пришли проголосовать чета Терикбаевых. Ризван и Курмагиз Терикбаевы прожили вместе 60 лет", – говорится в сообщениях.
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Ризвану и Курмагиз по 83 года.
"Вся жизнь позади, а впереди жизнь наших внуков и правнуков. Мы хотим, чтобы они жили в процветающей стране. Мы не могли не прийти, ведь у нас принято, чтобы старшие показали молодежи пример", - отметили старожилы.
В пятницу в 8.00 в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. По данным избиркома, в республике более 1,7 миллиона избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБабаюртовский районСовет Федерации РФ
 
 
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