https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933344030.html

В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах

В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.03.2024

В Дагестане супруги, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах

Пожилые супруги из Бабаюртовского района Дагестана, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале районной... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:23

2024-03-15T19:23

2024-03-15T19:33

выборы президента россии — 2024

политика

россия

бабаюртовский район

совет федерации рф

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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Пожилые супруги из Бабаюртовского района Дагестана, прожившие вместе 60 лет, проголосовали на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале районной администрации. "В избирательном участке №135 села Адиль-Янгиюрт пришли проголосовать чета Терикбаевых. Ризван и Курмагиз Терикбаевы прожили вместе 60 лет", – говорится в сообщениях. Ризвану и Курмагиз по 83 года. "Вся жизнь позади, а впереди жизнь наших внуков и правнуков. Мы хотим, чтобы они жили в процветающей стране. Мы не могли не прийти, ведь у нас принято, чтобы старшие показали молодежи пример", - отметили старожилы. В пятницу в 8.00 в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. По данным избиркома, в республике более 1,7 миллиона избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/molodozheny-1933241803.html

https://ria.ru/20240315/molodozheny-1933314348.html

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бабаюртовский район

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политика, россия, бабаюртовский район, совет федерации рф