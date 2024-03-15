https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933312369.html
В Ярославле ветеран проголосовал на выборах президента в 101 год
В Ярославле ветеран проголосовал на выборах президента в 101 год - РИА Новости, 15.03.2024
В Ярославле ветеран проголосовал на выборах президента в 101 год
Ветеран Великой Отечественной войны, 101-летний Михаил Пеймер пришел в пятницу на избирательный участок в Ярославле и проголосовал на выборах президента России, РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:46
2024-03-15T17:46
2024-03-15T17:52
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, 101-летний Михаил Пеймер пришел в пятницу на избирательный участок в Ярославле и проголосовал на выборах президента России, сообщила мэрия Ярославля. "Михаил Николаевич Пеймер, ветеран Великой отечественной войны, участник Сталинградской битвы, отметил в этом году свой 101 день рождения. В первый день голосования Михаил Николаевич пришел на свой избирательный участок и проголосовал на выборах президента РФ", - сообщила мэрия. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, ярославль, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Ярославль, Россия, Совет Федерации РФ
В Ярославле ветеран проголосовал на выборах президента в 101 год
В Ярославле ветеран лично проголосовал на выборах президента в 101 год