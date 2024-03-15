https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933288086.html

В подконтрольной части Харьковской области проходит голосование

В подконтрольной части Харьковской области проходит голосование - РИА Новости, 15.03.2024

В подконтрольной части Харьковской области проходит голосование

Жители подконтрольной России части Харьковской области, получившие российское гражданство, принимают участие в выборах президента Российской Федерации,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:36

2024-03-15T16:36

2024-03-15T17:51

выборы президента россии — 2024

харьковская область

россия

политика

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ГРАКОВО (Харьковская область), 15 мар - РИА Новости. Жители подконтрольной России части Харьковской области, получившие российское гражданство, принимают участие в выборах президента Российской Федерации, рассказал журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. "Сегодня, как и вся Россия и жители Харьковской области, которые уже тоже являются гражданами Российской Федерации, принимают участие в выборах президента России. И мы не исключение, в поселках Харьковской области открыты избирательные участки, и я лично сегодня принял участие в голосовании", - сказал Ганчев. Голосование проходит непосредственно на подконтрольной России территории региона. В Харьковской области открыты несколько стационарных избирательных участков. Один из таких расположен в селе Граково, куда в первый день голосования прибыл Ганчев, а также сотрудники аппарата главы и главы районных ВГА, чтобы отдать голос за своего кандидата. Ганчев отметил работу всей администрации в подготовке данного мероприятия. За прозрачностью и законностью процедуры на участках следят независимые наблюдатели. В первый день голосования за избирательным процессом наблюдал депутат Госдумы РФ Артем Туров, который прибыл на подконтрольную территорию Харьковской области в рамках выполнения гуманитарной миссии. "Это историческое событие. Я думаю, что оно обязательно попадет в учебники по истории. Сегодня впервые жители освобожденной территории Харьковщины имеют возможность проголосовать за президента Российской Федерации. Это еще один большой шаг для того, чтобы наши исторические земли воссоединились. Харьковская область заслужила мирную и стабильную жизнь в большой многонациональной российской семье", – сказал Туров. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html

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Голосование жителей подконтрольной России части Харьковской области Жители подконтрольной России части Харьковской области, получившие российское гражданство, принимают участие в выборах президента Российской Федерации, рассказал журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. 2024-03-15T16:36 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, россия, политика