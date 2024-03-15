https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933252410.html
В Южной Осетии досрочно проголосовали около тысячи россиян
В Южной Осетии досрочно проголосовали около тысячи россиян - РИА Новости, 15.03.2024
В Южной Осетии досрочно проголосовали около тысячи россиян
В Южной Осетии досрочно проголосовали около одной тысячи россиян на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости советник посольства России в Цхинвале Максим... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:08
2024-03-15T15:08
2024-03-15T15:08
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ЦХИНВАЛ, 15 мар - РИА Новости. В Южной Осетии досрочно проголосовали около одной тысячи россиян на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости советник посольства России в Цхинвале Максим Ершов. По его словам, большинство проголосовавших досрочно - это российские военнослужащие, проходящие службу в Южной Осетии и члены их семей, это порядка тысячи человек. "Точную цифру проголосоваших мы назвать не можем. Это военные, которые находятся в отдалённых пунктах, где несут службу", - сказал Ершов. Он также сообщил что в Южной Осетии начались выборы президента России на 11 участках. "Один из самых удалённых находится в Ленингоре. Это населённый пункт на границе с Грузией. Здесь проживает порядка тысячи человек, которые имеют российское гражданство, а значит и право выбирать президента России", - сказал он. Выборы в Южной Осетии продлятся до 17 марта включительно, участки будут работать с 8 до 20 часов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, южная осетия, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Южная Осетия, Россия, Совет Федерации РФ
В Южной Осетии досрочно проголосовали около тысячи россиян
Советник посольства РФ: в Южной Осетии досрочно проголосовали около 1000 россиян
ЦХИНВАЛ, 15 мар - РИА Новости. В Южной Осетии досрочно проголосовали около одной тысячи россиян на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости советник посольства России в Цхинвале Максим Ершов.
По его словам, большинство проголосовавших досрочно - это российские военнослужащие, проходящие службу в Южной Осетии и члены их семей, это порядка тысячи человек. "Точную цифру проголосоваших мы назвать не можем. Это военные, которые находятся в отдалённых пунктах, где несут службу", - сказал Ершов.
Он также сообщил что в Южной Осетии начались выборы президента России на 11 участках. "Один из самых удалённых находится в Ленингоре. Это населённый пункт на границе с Грузией
. Здесь проживает порядка тысячи человек, которые имеют российское гражданство, а значит и право выбирать президента России", - сказал он.
Выборы в Южной Осетии продлятся до 17 марта включительно, участки будут работать с 8 до 20 часов.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании