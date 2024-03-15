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Житель Геленджика пришел на голосование в 103 года - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:01 15.03.2024 (обновлено: 15:38 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933249404.html
Житель Геленджика пришел на голосование в 103 года
Житель Геленджика пришел на голосование в 103 года - РИА Новости, 15.03.2024
Житель Геленджика пришел на голосование в 103 года
Один из старейших жителей Геленджика, 103-летний ветеран Великой Отечественной войны, проголосовал на выборах президента России непосредственно на избирательном РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:01
2024-03-15T15:38
выборы президента россии — 2024
геленджик
россия
политика
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КРАСНОДАР, 15 мар — РИА Новости. Один из старейших жителей Геленджика, 103-летний ветеран Великой Отечественной войны, проголосовал на выборах президента России непосредственно на избирательном участке, сообщили РИА Новости в мэрии города-курорта. "В первый день выборов проголосовал один из старейших жителей Геленджика - 103-летний ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города-курорта Иван Иванович Курбаков",- рассказали власти. Как уточнили в администрации, пенсионера на избирательный участок привез его сын.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933246831.html
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геленджик, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Геленджик, Россия, Политика
Житель Геленджика пришел на голосование в 103 года

Житель Геленджика пришел на голосование в 103 года

© GLN-news/ВКонткте103-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Курбаков голосует на выборах президента России. 15 марта 2024
103-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Курбаков голосует на выборах президента России. 15 марта 2024
© GLN-news/ВКонткте
103-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Курбаков голосует на выборах президента России. 15 марта 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 мар — РИА Новости. Один из старейших жителей Геленджика, 103-летний ветеран Великой Отечественной войны, проголосовал на выборах президента России непосредственно на избирательном участке, сообщили РИА Новости в мэрии города-курорта.
"В первый день выборов проголосовал один из старейших жителей Геленджика - 103-летний ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города-курорта Иван Иванович Курбаков",- рассказали власти.
Как уточнили в администрации, пенсионера на избирательный участок привез его сын.
Антонина Никифоровна Сорокина на избирательном участке. 15 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Жительница Ленинградской области проголосовала на выборах в 101 год
Вчера, 14:56
 
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