https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933249404.html

Житель Геленджика пришел на голосование в 103 года

Житель Геленджика пришел на голосование в 103 года - РИА Новости, 15.03.2024

Житель Геленджика пришел на голосование в 103 года

Один из старейших жителей Геленджика, 103-летний ветеран Великой Отечественной войны, проголосовал на выборах президента России непосредственно на избирательном РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:01

2024-03-15T15:01

2024-03-15T15:38

выборы президента россии — 2024

геленджик

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933266622_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_82091706ad5bcc2340a0521adf16495a.jpg

КРАСНОДАР, 15 мар — РИА Новости. Один из старейших жителей Геленджика, 103-летний ветеран Великой Отечественной войны, проголосовал на выборах президента России непосредственно на избирательном участке, сообщили РИА Новости в мэрии города-курорта. "В первый день выборов проголосовал один из старейших жителей Геленджика - 103-летний ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города-курорта Иван Иванович Курбаков",- рассказали власти. Как уточнили в администрации, пенсионера на избирательный участок привез его сын.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933246831.html

геленджик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, россия, политика