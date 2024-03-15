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Глава Калмыкии проголосовал на выборах президента России

Глава Калмыкии проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Калмыкии проголосовал на выборах президента России

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента РФ в своем родном городе Лагань. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:36

2024-03-15T14:36

2024-03-15T14:36

выборы президента россии — 2024

политика

россия

бату хасиков

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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента РФ в своем родном городе Лагань. "Как гражданин своей страны проголосовал на выборах президента России. Сделал это, по традиции, в своем родном городе Лагани", - написал Хасиков. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, бату хасиков