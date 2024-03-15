https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933236722.html

Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента

Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе врио губернатора Вологодской области. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:27

2024-03-15T14:27

2024-03-15T14:42

выборы президента россии — 2024

политика

великий устюг

дед мороз

леонид слуцкий (политик)

россия

вологодская область

николай харитонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе врио губернатора Вологодской области. Главный зимний волшебник страны проголосовал в пятницу на избирательном участке в Великом Устюге. "Выполнить свой гражданский долг несложно. Приходите на участок или голосуйте дистанционно, если подавали заявление на Госуслугах. В ваших руках – будущее нашей страны, наших детей. Ну а я свой гражданский долг уже выполнил, теперь ждут другие дела – нужно подготовить Вологодчину к весне", - сказал Дед Мороз. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на территории вотчины и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

великий устюг

россия

вологодская область

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политика, великий устюг, дед мороз, леонид слуцкий (политик), россия, вологодская область, николай харитонов, владимир путин