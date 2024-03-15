https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933225387.html

Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев и губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовали на выборах президента РФ на... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:01

2024-03-15T14:01

2024-03-15T14:11

выборы президента россии — 2024

политика

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игорь руденя

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единая россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев и губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовали на выборах президента РФ на избирательном участке № 965 в средней школе №14 города Твери. "Руководитель фракции "Единая Россия" и губернатор Тверской области отдали свои голоса на избирательном участке № 965 в средней школе №14 города Твери", - сказано в Telegram-канале фракции ЕР. "Сегодня Россия отстаивает свой суверенитет. И в этих сложных условиях проявились лучшие качества нашего народа. Руководство страны вопреки санкциям решает сложнейшие задачи в интересах людей. Поэтому очень важно, чтобы мы все пришли на избирательные участки", – отметил Васильев. Как отметил Руденя, каждый должен прийти на выборы и отдать свой голос. "Сегодня люди делают свой выбор на шесть лет вперед, определяют, как будет жить наша страна", – сказал Игорь Руденя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, тверь, игорь руденя, леонид слуцкий (политик), единая россия, госдума рф, совет федерации рф, владимир васильев