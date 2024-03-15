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Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:01 15.03.2024 (обновлено: 14:11 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933225387.html
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента
Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев и губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовали на выборах президента РФ на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:01
2024-03-15T14:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
тверь
игорь руденя
леонид слуцкий (политик)
единая россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев и губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовали на выборах президента РФ на избирательном участке № 965 в средней школе №14 города Твери. "Руководитель фракции "Единая Россия" и губернатор Тверской области отдали свои голоса на избирательном участке № 965 в средней школе №14 города Твери", - сказано в Telegram-канале фракции ЕР. "Сегодня Россия отстаивает свой суверенитет. И в этих сложных условиях проявились лучшие качества нашего народа. Руководство страны вопреки санкциям решает сложнейшие задачи в интересах людей. Поэтому очень важно, чтобы мы все пришли на избирательные участки", – отметил Васильев. Как отметил Руденя, каждый должен прийти на выборы и отдать свой голос. "Сегодня люди делают свой выбор на шесть лет вперед, определяют, как будет жить наша страна", – сказал Игорь Руденя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, тверь, игорь руденя, леонид слуцкий (политик), единая россия, госдума рф, совет федерации рф, владимир васильев
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Тверь, Игорь Руденя, Леонид Слуцкий (политик), Единая Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Владимир Васильев
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента

Глава фракции ЕР Васильев и губернатор Руденя проголосовали на участке в Твери

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Игорь Руденя проголосует на выборах президента Российской Федерации
Губернатор Игорь Руденя проголосует на выборах президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Игорь Руденя проголосует на выборах президента Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев и губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовали на выборах президента РФ на избирательном участке № 965 в средней школе №14 города Твери.
"Руководитель фракции "Единая Россия" и губернатор Тверской области отдали свои голоса на избирательном участке № 965 в средней школе №14 города Твери", - сказано в Telegram-канале фракции ЕР.
"Сегодня Россия отстаивает свой суверенитет. И в этих сложных условиях проявились лучшие качества нашего народа. Руководство страны вопреки санкциям решает сложнейшие задачи в интересах людей. Поэтому очень важно, чтобы мы все пришли на избирательные участки", – отметил Васильев.
Как отметил Руденя, каждый должен прийти на выборы и отдать свой голос.
"Сегодня люди делают свой выбор на шесть лет вперед, определяют, как будет жить наша страна", – сказал Игорь Руденя.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТверьИгорь РуденяЛеонид Слуцкий (политик)Единая РоссияГосдума РФСовет Федерации РФВладимир Васильев
 
 
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