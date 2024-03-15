https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933225387.html
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента
Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев и губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовали на выборах президента РФ на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:01
2024-03-15T14:01
2024-03-15T14:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
тверь
игорь руденя
леонид слуцкий (политик)
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933229346_0:139:1800:1152_1920x0_80_0_0_852eea9588b93b1d4800657583f844fd.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев и губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовали на выборах президента РФ на избирательном участке № 965 в средней школе №14 города Твери. "Руководитель фракции "Единая Россия" и губернатор Тверской области отдали свои голоса на избирательном участке № 965 в средней школе №14 города Твери", - сказано в Telegram-канале фракции ЕР. "Сегодня Россия отстаивает свой суверенитет. И в этих сложных условиях проявились лучшие качества нашего народа. Руководство страны вопреки санкциям решает сложнейшие задачи в интересах людей. Поэтому очень важно, чтобы мы все пришли на избирательные участки", – отметил Васильев. Как отметил Руденя, каждый должен прийти на выборы и отдать свой голос. "Сегодня люди делают свой выбор на шесть лет вперед, определяют, как будет жить наша страна", – сказал Игорь Руденя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933229346_166:0:1702:1152_1920x0_80_0_0_e8d70101cc67540f9959b071b8064a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, тверь, игорь руденя, леонид слуцкий (политик), единая россия, госдума рф, совет федерации рф, владимир васильев
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Тверь, Игорь Руденя, Леонид Слуцкий (политик), Единая Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Владимир Васильев
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах президента
Глава фракции ЕР Васильев и губернатор Руденя проголосовали на участке в Твери
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев и губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовали на выборах президента РФ на избирательном участке
№ 965 в средней школе №14 города Твери.
"Руководитель фракции "Единая Россия" и губернатор Тверской области отдали свои голоса на избирательном участке № 965 в средней школе №14 города Твери", - сказано в Telegram-канале фракции ЕР.
"Сегодня Россия отстаивает свой суверенитет. И в этих сложных условиях проявились лучшие качества нашего народа. Руководство страны вопреки санкциям решает сложнейшие задачи в интересах людей. Поэтому очень важно, чтобы мы все пришли на избирательные участки", – отметил Васильев.
Как отметил Руденя, каждый должен прийти на выборы и отдать свой голос.
"Сегодня люди делают свой выбор на шесть лет вперед, определяют, как будет жить наша страна", – сказал Игорь Руденя.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании