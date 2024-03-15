https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933178027.html

Врио губернатора Вологодской области проголосовал на выборах президента РФ

Врио губернатора Вологодской области проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024

Врио губернатора Вологодской области проголосовал на выборах президента РФ

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что вместе с семьей проголосовал в Череповце на выборах президента России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:25

2024-03-15T12:25

2024-03-15T14:30

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

россия

череповец

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что вместе с семьей проголосовал в Череповце на выборах президента России. "Проголосовал с семьей на выборах президента Российской Федерации. Избирательный участок в родной череповецкой школе №9. Выбираем будущее России, друзья!" - написал Филимонов в своем официальном Telegram-канале. В Вологодской области работают 894 избирательных участка, свыше 105 тысяч человек проголосуют на выборах президента Российской Федерации с помощью системы дистанционного электронного голосования - впервые на Вологодчине.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240313/kultura-1932824838.html

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россия

череповец

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Алёна Пава

вологодская область, георгий филимонов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, россия, череповец