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Врио губернатора Вологодской области проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024
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12:25 15.03.2024 (обновлено: 14:30 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933178027.html
Врио губернатора Вологодской области проголосовал на выборах президента РФ
Врио губернатора Вологодской области проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024
Врио губернатора Вологодской области проголосовал на выборах президента РФ
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что вместе с семьей проголосовал в Череповце на выборах президента России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:25
2024-03-15T14:30
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
россия
череповец
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что вместе с семьей проголосовал в Череповце на выборах президента России. "Проголосовал с семьей на выборах президента Российской Федерации. Избирательный участок в родной череповецкой школе №9. Выбираем будущее России, друзья!" - написал Филимонов в своем официальном Telegram-канале. В Вологодской области работают 894 избирательных участка, свыше 105 тысяч человек проголосуют на выборах президента Российской Федерации с помощью системы дистанционного электронного голосования - впервые на Вологодчине.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240313/kultura-1932824838.html
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вологодская область, георгий филимонов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, россия, череповец
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Россия, Череповец

Врио губернатора Вологодской области проголосовал на выборах президента РФ

© Фото : Правительство Вологодской областиВрио губернатора Вологодской области голосует на выборах президента РФ. 15 марта 2024
Врио губернатора Вологодской области голосует на выборах президента РФ. 15 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Правительство Вологодской области
Врио губернатора Вологодской области голосует на выборах президента РФ. 15 марта 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что вместе с семьей проголосовал в Череповце на выборах президента России.
"Проголосовал с семьей на выборах президента Российской Федерации. Избирательный участок в родной череповецкой школе №9. Выбираем будущее России, друзья!" - написал Филимонов в своем официальном Telegram-канале.
В Вологодской области работают 894 избирательных участка, свыше 105 тысяч человек проголосуют на выборах президента Российской Федерации с помощью системы дистанционного электронного голосования - впервые на Вологодчине.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Вологда - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Около 300 молодых вологжан обсудили культурный код России
13 марта, 21:35
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновРоссияЧереповец
 
 
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