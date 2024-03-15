https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933122023.html

Цифровые системы Москвы справляются с нагрузкой на выборах, заявили в штабе

Цифровые системы Москвы справляются с нагрузкой на выборах, заявили в штабе - РИА Новости, 15.03.2024

Цифровые системы Москвы справляются с нагрузкой на выборах, заявили в штабе

Цифровые системы столицы справляются с беспрецедентной нагрузкой, электронная очередь - запланированный, нормальный алгоритм, сообщил начальник управления по... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:44

2024-03-15T09:44

2024-03-15T09:44

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Цифровые системы столицы справляются с беспрецедентной нагрузкой, электронная очередь - запланированный, нормальный алгоритм, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, его слова приводит Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами. "Мы ожидали, что желающих проголосовать в первые часы будет очень много и заранее подготовились. Разработчики создали специальный режим электронной очереди. В него страница голосования переходит при повышенной нагрузке. Это сделано, чтобы голос каждого был записан корректно, а система работала стабильно. Электронная очередь – запланированный, нормальный алгоритм. Если вы в нее попали – нужно просто немного подождать или вернуться к голосованию позднее", - сказал Костырко.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, технологии, москва, выборы президента рф