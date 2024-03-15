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Цифровые системы Москвы справляются с нагрузкой на выборах, заявили в штабе - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:44 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933122023.html
Цифровые системы Москвы справляются с нагрузкой на выборах, заявили в штабе
Цифровые системы Москвы справляются с нагрузкой на выборах, заявили в штабе - РИА Новости, 15.03.2024
Цифровые системы Москвы справляются с нагрузкой на выборах, заявили в штабе
Цифровые системы столицы справляются с беспрецедентной нагрузкой, электронная очередь - запланированный, нормальный алгоритм, сообщил начальник управления по... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:44
2024-03-15T09:44
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Цифровые системы столицы справляются с беспрецедентной нагрузкой, электронная очередь - запланированный, нормальный алгоритм, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, его слова приводит Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами. "Мы ожидали, что желающих проголосовать в первые часы будет очень много и заранее подготовились. Разработчики создали специальный режим электронной очереди. В него страница голосования переходит при повышенной нагрузке. Это сделано, чтобы голос каждого был записан корректно, а система работала стабильно. Электронная очередь – запланированный, нормальный алгоритм. Если вы в нее попали – нужно просто немного подождать или вернуться к голосованию позднее", - сказал Костырко.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, москва, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Москва, Выборы президента РФ
Цифровые системы Москвы справляются с нагрузкой на выборах, заявили в штабе

В штабе назвали электронную очередь нормальным алгоритмом при большой нагрузке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Цифровые системы столицы справляются с беспрецедентной нагрузкой, электронная очередь - запланированный, нормальный алгоритм, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, его слова приводит Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами.
"Мы ожидали, что желающих проголосовать в первые часы будет очень много и заранее подготовились. Разработчики создали специальный режим электронной очереди. В него страница голосования переходит при повышенной нагрузке. Это сделано, чтобы голос каждого был записан корректно, а система работала стабильно. Электронная очередь – запланированный, нормальный алгоритм. Если вы в нее попали – нужно просто немного подождать или вернуться к голосованию позднее", - сказал Костырко.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТехнологииМоскваВыборы президента РФ
 
 
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