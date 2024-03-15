Цифровые системы Москвы справляются с нагрузкой на выборах, заявили в штабе
В штабе назвали электронную очередь нормальным алгоритмом при большой нагрузке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Цифровые системы столицы справляются с беспрецедентной нагрузкой, электронная очередь - запланированный, нормальный алгоритм, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, его слова приводит Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами.
"Мы ожидали, что желающих проголосовать в первые часы будет очень много и заранее подготовились. Разработчики создали специальный режим электронной очереди. В него страница голосования переходит при повышенной нагрузке. Это сделано, чтобы голос каждого был записан корректно, а система работала стабильно. Электронная очередь – запланированный, нормальный алгоритм. Если вы в нее попали – нужно просто немного подождать или вернуться к голосованию позднее", - сказал Костырко.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.