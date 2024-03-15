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В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ - РИА Новости, 15.03.2024
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21:25 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/gibel-1933372283.html
В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ
В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ - РИА Новости, 15.03.2024
В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ
Двое сотрудников коммунальной службы погибли в Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:25
2024-03-15T21:25
происшествия
хасавюртовский район
россия
юбилейный
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Двое сотрудников коммунальной службы погибли в Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По предварительным данным следствия, два сотрудника УЖКХ прибыли для выполнения технических работ к жилому дому, расположенному в поселке Юбилейный в городе Хасавюрте. В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли", – говорится в сообщении. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20240303/otravlenie-1930834329.html
хасавюртовский район
россия
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происшествия, хасавюртовский район, россия, юбилейный, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хасавюртовский район, Россия, Юбилейный, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ

СК: в Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Двое сотрудников коммунальной службы погибли в Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По предварительным данным следствия, два сотрудника УЖКХ прибыли для выполнения технических работ к жилому дому, расположенному в поселке Юбилейный в городе Хасавюрте. В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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ПроисшествияХасавюртовский районРоссияЮбилейныйСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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