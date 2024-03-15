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В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ

В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ - РИА Новости, 15.03.2024

В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ

Двое сотрудников коммунальной службы погибли в Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:25

2024-03-15T21:25

2024-03-15T21:25

происшествия

хасавюртовский район

россия

юбилейный

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Двое сотрудников коммунальной службы погибли в Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По предварительным данным следствия, два сотрудника УЖКХ прибыли для выполнения технических работ к жилому дому, расположенному в поселке Юбилейный в городе Хасавюрте. В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли", – говорится в сообщении. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20240303/otravlenie-1930834329.html

хасавюртовский район

россия

юбилейный

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происшествия, хасавюртовский район, россия, юбилейный, следственный комитет россии (ск рф)