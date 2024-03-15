https://ria.ru/20240315/gibel-1933227714.html

При обстреле Белгорода погиб мирный житель

При обстреле Белгорода погиб мирный житель - РИА Новости, 15.03.2024

При обстреле Белгорода погиб мирный житель

Мирный житель Белгорода погиб при украинском обстреле, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:05

2024-03-15T14:05

2024-03-15T14:52

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мирный житель Белгорода погиб при украинском обстреле, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте", — говорится в публикации.Травмы получили еще два человека. Один во время обстрела ехал по трассе на манипуляторе, другой — находился на территории промышленного предприятия. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу.Помимо магазина и промпредприятия, в Белгородском районе повреждены два частных дома, одна хозпостройка и четыре автомобиля. В результате падения обломков загорелась сухая трава на площади один гектар, на место уже прибыли пожарные.По данным Минобороны, средства ПВО около 13:00 мск уничтожили в Белгородской области десять украинских снарядов РСЗО Vampire.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. Силы ПВО ежедневно перехватывают десятки дронов и различных видов ракет и снарядов. Кроме того, ВСУ пытаются забросить диверсионные группы. С 12 по 14 марта войска группировки "Запад" совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Общие потери противника превысили полторы тысячи человек, из которых около 500 — безвозвратные. Уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

https://ria.ru/20240314/obstrel-1933056276.html

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белгород

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происшествия, белгород