https://ria.ru/20240315/general-1933264683.html
"Вот и все": чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ
"Вот и все": чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024
"Вот и все": чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ
Россия методично сокрушает ВСУ благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить, заявил бывший глава военной разведки... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:34
2024-03-15T15:34
2024-03-15T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_bd58118603ec2ab6083bd16c73dde898.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия методично сокрушает ВСУ благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью Radio Universum."Россия сокрушает Украину медленным и методичным образом. Мы все шлем ей деньги, одна часть которых куда-то исчезает, а другая вообще не доходит до Украины, и тем самым продлеваем агонию, увеличивая число погибших", — сказал он.По словам Пелза, все указывает на то, что Россия выйдет победителем в этом конфликте, так как Запад не в состоянии угнаться за темпами роста ее военного производства."В битвах побеждают оружие и солдаты, а в войнах — промышленность и логистика. Вот и все. Вопрос, что мы называем военной, а что — невоенной победой. За два года этого вооруженного конфликта Россия в 15 раз увеличила производительность своего ВПК. Мы на это, разумеется, не способны", — констатировал генерал.На этой неделе директор ЦРУ Роберт Бернс говорил о том, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По мнению Бернса, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240315/vsu-1933249900.html
https://ria.ru/20240315/frantsiya-1933158415.html
чехия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_996e8bdd63f58f7bf8c014b66daff99c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Вот и все": чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ
Чешский генерал Пелз: Россия сокрушает Украину промышленностью и логистикой