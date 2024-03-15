https://ria.ru/20240315/frg-1933266377.html

В ФРГ рассказали о конфликтах между Макроном и Шольцем

В ФРГ рассказали о конфликтах между Макроном и Шольцем - РИА Новости, 15.03.2024

В ФРГ рассказали о конфликтах между Макроном и Шольцем

Несмотря на дружественные и доверительные отношения канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, есть конфликты с различными точками... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:37

2024-03-15T15:37

2024-03-15T15:37

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Несмотря на дружественные и доверительные отношения канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, есть конфликты с различными точками зрения, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров. "Он (канцлер ФРГ Олаф Шольц - ред.) не считает такие понятия, как примирение или ссора, уместными. Верным является то, что он тесно, дружественно и доверительно работает с Эммануэлем Макроном. Оба друг другу нравятся, но все равно существуют конфликты, где есть различные позиции", - заявил он на вопрос журналиста о том, можно ли считать предстоящую встречу политиков примирительной. Хебештрайт добавил, что данные разночтения не решаются тем, что "друг дружку очень любят" - главной задачей политики и дипломатии в данном случае является путь к общей позиции. Спикер в очередной раз подчеркнул, что позиция Шольца, несмотря на очередное заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину, остаётся неизменной. Спикер германского правительства анонсировал, что лидеры Франции и Германии обсудят военную поддержку Украины и "усиление Молдавии", по всей видимости, имея в виду соглашение с Францией о создании в Кишиневе постоянной военной миссии. В пятницу в Берлине состоится встреча лидеров Германии, Франции и Польши. По данным правительств, канцлер Шольц, президент Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск намерены в так называемом формате Веймарского треугольника обсудить вопросы поддержки Украины. Также на полях встречи состоится отдельная беседа Шольца и Макрона. В конце февраля газета Politico сообщала, что разногласия между Шольцом и Макроном по поводу помощи Украине превращаются в открытую вражду на фоне заявлений французского лидера об отправке войск на Украину. По словам источников издания из ФРГ, Макрон готов "жестко говорить" об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению с Берлином. Издание отмечало со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, что Германия предоставила или пообещала более 17 миллиардов евро на помощь Украины, в то время как Франция - только 640 миллионов евро. Позднее газета Financial Times сообщила, что страны Запада опасаются, что разногласия Макрона и Шольца в том числе по поводу конфликта на Украине, достигли такой степени, что угрожают подорвать европейское единство, а намеченные на пятницу переговоры в Берлине призваны восстановить испорченные отношения. Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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