https://ria.ru/20240315/frantsiya-1933267490.html
Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России
Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России - РИА Новости, 15.03.2024
Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России
Читатели Le Figaro высоко оценили призыв президента России Владимира Путин к гражданам принять участие в выборах главы государства. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:39
2024-03-15T15:39
2024-03-15T17:08
политика
россия
франция
сша
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933260875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_194b40f0d46ea31edf504e7ee6a1a545.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили призыв президента России Владимира Путин к гражданам принять участие в выборах главы государства."Вот в этом и заключается большая разница между нами: для них Родина — это святое", — написал пользователь."А во Франции патриотизм еще существует?" — задался вопросом второй."Жду не дождусь результатов!" — поделился третий."Тем временем мы до сих пор ждем проявления эффектов от кошмарной череды мер, принятых Евросоюзом и США против российской экономики", — посетовал читатель."Он активно призывает население прийти и проголосовать. Путин как раз демократ, который отстаивает интересы России", — заключили в дискуссии.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240313/edinstvo-1932630528.html
россия
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933260875_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_ecc42c5ccf6eed2cf137189cda263f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, франция, сша, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Политика, Россия, Франция, США, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Читатели Le Figaro
высоко оценили призыв президента России Владимира Путин к гражданам принять участие в выборах главы государства.
"Вот в этом и заключается большая разница между нами: для них Родина — это святое", — написал пользователь.
Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа
"А во Франции патриотизм еще существует?" — задался вопросом второй.
"Жду не дождусь результатов!" — поделился третий.
"Тем временем мы до сих пор ждем проявления эффектов от кошмарной череды мер, принятых Евросоюзом и США против российской экономики", — посетовал читатель.
"Он активно призывает население прийти и проголосовать. Путин как раз демократ, который отстаивает интересы России", — заключили в дискуссии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.