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Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России - РИА Новости, 15.03.2024
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15:39 15.03.2024 (обновлено: 17:08 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/frantsiya-1933267490.html
Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России
Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России - РИА Новости, 15.03.2024
Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России
Читатели Le Figaro высоко оценили призыв президента России Владимира Путин к гражданам принять участие в выборах главы государства. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:39
2024-03-15T17:08
политика
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франция
сша
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили призыв президента России Владимира Путин к гражданам принять участие в выборах главы государства."Вот в этом и заключается большая разница между нами: для них Родина — это святое", — написал пользователь."А во Франции патриотизм еще существует?" — задался вопросом второй."Жду не дождусь результатов!" — поделился третий."Тем временем мы до сих пор ждем проявления эффектов от кошмарной череды мер, принятых Евросоюзом и США против российской экономики", — посетовал читатель."Он активно призывает население прийти и проголосовать. Путин как раз демократ, который отстаивает интересы России", — заключили в дискуссии.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, франция, сша, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Политика, Россия, Франция, США, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ

Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили призыв президента России Владимира Путин к гражданам принять участие в выборах главы государства.
"Вот в этом и заключается большая разница между нами: для них Родина — это святое", — написал пользователь.
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"А во Франции патриотизм еще существует?" — задался вопросом второй.
"Жду не дождусь результатов!" — поделился третий.
"Тем временем мы до сих пор ждем проявления эффектов от кошмарной череды мер, принятых Евросоюзом и США против российской экономики", — посетовал читатель.
"Он активно призывает население прийти и проголосовать. Путин как раз демократ, который отстаивает интересы России", — заключили в дискуссии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
ПолитикаРоссияФранцияСШАВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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