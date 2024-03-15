https://ria.ru/20240315/frantsiya-1933267490.html

Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России

Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России - РИА Новости, 15.03.2024

Большая разница. Во Франции откровенно высказались о выборах в России

Читатели Le Figaro высоко оценили призыв президента России Владимира Путин к гражданам принять участие в выборах главы государства. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:39

2024-03-15T15:39

2024-03-15T17:08

политика

россия

франция

сша

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили призыв президента России Владимира Путин к гражданам принять участие в выборах главы государства."Вот в этом и заключается большая разница между нами: для них Родина — это святое", — написал пользователь."А во Франции патриотизм еще существует?" — задался вопросом второй."Жду не дождусь результатов!" — поделился третий."Тем временем мы до сих пор ждем проявления эффектов от кошмарной череды мер, принятых Евросоюзом и США против российской экономики", — посетовал читатель."Он активно призывает население прийти и проголосовать. Путин как раз демократ, который отстаивает интересы России", — заключили в дискуссии.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240313/edinstvo-1932630528.html

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политика, россия, франция, сша, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф