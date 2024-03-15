https://ria.ru/20240315/feyki-1933162534.html

В последние дни поступает больше фейков, чем за 2,5 года, сообщил Гладков

В последние дни поступает больше фейков, чем за 2,5 года, сообщил Гладков - РИА Новости, 15.03.2024

В последние дни поступает больше фейков, чем за 2,5 года, сообщил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за все время проведения СВО такого объема фейков, как за последние дни, в регионе не было, но... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:26

2024-03-15T11:26

2024-03-15T11:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за все время проведения СВО такого объема фейков, как за последние дни, в регионе не было, но паники никакой нет. "Задача наших врагов – нам все испортить… навредить, убить, ранить, разрушить наши дома, но самое главное - испугать… За последние 3-4 дня такого объема лживой информации у нас еще за два с половиной года не было", - рассказал Гладков журналистам. Он отметил, что производится мониторинг СМИ, блогосферы, социальных сетей. "Паники у нас нет", - добавил Гладков.Гладков был избран губернатором Белгородской области 2,5 года назад – в сентябре 2021 года, до этого он был врио главы региона.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

белгородская область

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Кирилл Волков

белгородская область, вячеслав гладков, безопасность