https://ria.ru/20240315/fermery-1933295654.html

Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров

Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров - РИА Новости, 15.03.2024

Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе Х, что добился от Европейской комиссии уступок для польских фермеров. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:59

2024-03-15T16:59

2024-03-15T16:59

в мире

польша

дональд туск

еврокомиссия

украина

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ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе Х, что добился от Европейской комиссии уступок для польских фермеров. "Последние новости! Конкретно для фермеров: исключение из севооборота не будет обязательным, и это уже с этого года. Это результат моих переговоров с главой Комиссии. О других подробностях информация будет еще сегодня", — написал Туск.С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

польша

украина

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в мире, польша, дональд туск, еврокомиссия, украина