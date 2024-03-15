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Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров - РИА Новости, 15.03.2024
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16:59 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/fermery-1933295654.html
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров - РИА Новости, 15.03.2024
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе Х, что добился от Европейской комиссии уступок для польских фермеров. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:59
2024-03-15T16:59
в мире
польша
дональд туск
еврокомиссия
украина
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ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе Х, что добился от Европейской комиссии уступок для польских фермеров. "Последние новости! Конкретно для фермеров: исключение из севооборота не будет обязательным, и это уже с этого года. Это результат моих переговоров с главой Комиссии. О других подробностях информация будет еще сегодня", — написал Туск.С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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в мире, польша, дональд туск, еврокомиссия, украина
В мире, Польша, Дональд Туск, Еврокомиссия, Украина
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров

Туск: исключение из севооборота не будет обязательным для польских фермеров

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе Х, что добился от Европейской комиссии уступок для польских фермеров.
"Последние новости! Конкретно для фермеров: исключение из севооборота не будет обязательным, и это уже с этого года. Это результат моих переговоров с главой Комиссии. О других подробностях информация будет еще сегодня", — написал Туск.
С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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