https://ria.ru/20240315/evrosoyuz-1933170615.html
"Можно только послать": Медведев ответил на новое требование ЕП к России
"Можно только послать": Медведев ответил на новое требование ЕП к России - РИА Новости, 15.03.2024
"Можно только послать": Медведев ответил на новое требование ЕП к России
Европейских политиков можно только послать в ответ на их требование вернуть Румынии золото, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:55
2024-03-15T11:55
2024-03-15T12:51
россия
румыния
евросоюз
в мире
дмитрий медведев
европарламент
москва
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Европейских политиков можно только послать в ответ на их требование вернуть Румынии золото, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте"."Даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…", — говорится в публикации.Медведев напомнил, что советское правительство национализировало румынское золото в 1918-м "за плохое поведение" и отказалось платить по долгам распавшейся империи. При этом позднее Москва согласилась, чтобы Бухарест не платил репарации по итогам своего нацистского периода в годы Второй мировой войны.Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей вернули Бухаресту в 1935 и 1956 годах. В 2003-м Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.
https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, румыния, евросоюз, в мире, дмитрий медведев, европарламент, москва
Россия, Румыния, Евросоюз, В мире, Дмитрий Медведев, Европарламент, Москва
"Можно только послать": Медведев ответил на новое требование ЕП к России
Медведев послал Европарламент после требования вернуть Румынии золото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Европейских политиков можно только послать в ответ на их требование вернуть Румынии золото, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте
".
"Даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…", — говорится в публикации.
Румыния хочет навесить на Россию свои долги, заявила Захарова
В четверг депутаты Европейского парламента потребовали от Москвы вернуть Бухаресту его "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности. По их мнению, Россия якобы не отдала Румынии государственные золотые резервы, а также культурные, религиозные и архивные ценности, которые ей передали на хранение в 1916-1917 годах.
Медведев напомнил, что советское правительство национализировало румынское золото в 1918-м "за плохое поведение" и отказалось платить по долгам распавшейся империи. При этом позднее Москва согласилась, чтобы Бухарест
не платил репарации по итогам своего нацистского периода в годы Второй мировой войны.
Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей вернули Бухаресту в 1935 и 1956 годах. В 2003-м Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.
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