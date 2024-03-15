https://ria.ru/20240315/evrosoyuz-1933170615.html

"Можно только послать": Медведев ответил на новое требование ЕП к России

"Можно только послать": Медведев ответил на новое требование ЕП к России - РИА Новости, 15.03.2024

"Можно только послать": Медведев ответил на новое требование ЕП к России

Европейских политиков можно только послать в ответ на их требование вернуть Румынии золото, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:55

2024-03-15T11:55

2024-03-15T12:51

россия

румыния

евросоюз

в мире

дмитрий медведев

европарламент

москва

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Европейских политиков можно только послать в ответ на их требование вернуть Румынии золото, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте"."Даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…", — говорится в публикации.Медведев напомнил, что советское правительство национализировало румынское золото в 1918-м "за плохое поведение" и отказалось платить по долгам распавшейся империи. При этом позднее Москва согласилась, чтобы Бухарест не платил репарации по итогам своего нацистского периода в годы Второй мировой войны.Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей вернули Бухаресту в 1935 и 1956 годах. В 2003-м Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.

https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html

https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, румыния, евросоюз, в мире, дмитрий медведев, европарламент, москва