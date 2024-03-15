https://ria.ru/20240315/dron-1933195762.html

Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник

Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.03.2024

Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник

Вражеский беспилотник, несший самодельные взрывные устройства, перехвачен вблизи одного из избирательных участков в Троицко-Харцызске в ДНР, сообщает в пятницу... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:57

2024-03-15T12:57

2024-03-15T12:57

выборы президента россии — 2024

безопасность

россия

донецкая народная республика

макеевка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Вражеский беспилотник, несший самодельные взрывные устройства, перехвачен вблизи одного из избирательных участков в Троицко-Харцызске в ДНР, сообщает в пятницу штаб обороны республики в Telegram-канале. "Вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Троицко-Харцызск перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении штаба. Кроме того, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 44 украинских беспилотника. Отмечается, что взрывотехники УФСБ, с помощью специальных технических средств, обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, макеевка, украина, вооруженные силы украины