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Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:57 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/dron-1933195762.html
Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник
Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.03.2024
Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник
Вражеский беспилотник, несший самодельные взрывные устройства, перехвачен вблизи одного из избирательных участков в Троицко-Харцызске в ДНР, сообщает в пятницу... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:57
2024-03-15T12:57
выборы президента россии — 2024
безопасность
россия
донецкая народная республика
макеевка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Вражеский беспилотник, несший самодельные взрывные устройства, перехвачен вблизи одного из избирательных участков в Троицко-Харцызске в ДНР, сообщает в пятницу штаб обороны республики в Telegram-канале. "Вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Троицко-Харцызск перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении штаба. Кроме того, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 44 украинских беспилотника. Отмечается, что взрывотехники УФСБ, с помощью специальных технических средств, обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, макеевка, украина, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник

В Троицко-Харцызске в ДНР перехватили украинский дрон у избирательного участка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "БУК М2" зенитно-ракетного дивизиона ЦВО
Зенитный ракетный комплекс БУК М2 зенитно-ракетного дивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "БУК М2" зенитно-ракетного дивизиона ЦВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Вражеский беспилотник, несший самодельные взрывные устройства, перехвачен вблизи одного из избирательных участков в Троицко-Харцызске в ДНР, сообщает в пятницу штаб обороны республики в Telegram-канале.
"Вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Троицко-Харцызск перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении штаба.
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Кроме того, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 44 украинских беспилотника. Отмечается, что взрывотехники УФСБ, с помощью специальных технических средств, обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024БезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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