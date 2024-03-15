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Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник
Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.03.2024
Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник
Вражеский беспилотник, несший самодельные взрывные устройства, перехвачен вблизи одного из избирательных участков в Троицко-Харцызске в ДНР, сообщает в пятницу... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:57
2024-03-15T12:57
2024-03-15T12:57
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Вражеский беспилотник, несший самодельные взрывные устройства, перехвачен вблизи одного из избирательных участков в Троицко-Харцызске в ДНР, сообщает в пятницу штаб обороны республики в Telegram-канале. "Вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Троицко-Харцызск перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении штаба. Кроме того, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 44 украинских беспилотника. Отмечается, что взрывотехники УФСБ, с помощью специальных технических средств, обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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Выборы президента России — 2024, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник
В Троицко-Харцызске в ДНР перехватили украинский дрон у избирательного участка