В попытках прорыва ДРГ участвовали западные специалисты, заявили в МИД
Мирошник: попытки прорыва ДРГ планировались при участии западных специалистов
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Попытка прорыва украинских диверсантов в село Козинка в Белгородской области - акт терроризма, он планировался при участии западных специалистов по диверсиям и террористическим операциям, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По нашим данным, там использовались подразделения специальных операций непосредственно под кураторством западных инструкторов. Планировалась (диверсия - ред.) тоже совсем не ГУР (главное управление разведки минобороны Украины - ред.), а с поддержкой и при активном участии специалистов по диверсиям и террористическим операциям западников", - сказал Мирошник.
"Это чистой воды терроризм и попытки действовать по подрыву государственного устройства России", - подчеркнул он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены". В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.