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В попытках прорыва ДРГ участвовали западные специалисты, заявили в МИД - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/drg-1933329627.html
В попытках прорыва ДРГ участвовали западные специалисты, заявили в МИД
В попытках прорыва ДРГ участвовали западные специалисты, заявили в МИД - РИА Новости, 15.03.2024
В попытках прорыва ДРГ участвовали западные специалисты, заявили в МИД
Попытка прорыва украинских диверсантов в село Козинка в Белгородской области - акт терроризма, он планировался при участии западных специалистов по диверсиям и... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:35
2024-03-15T18:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
курская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Попытка прорыва украинских диверсантов в село Козинка в Белгородской области - акт терроризма, он планировался при участии западных специалистов по диверсиям и террористическим операциям, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По нашим данным, там использовались подразделения специальных операций непосредственно под кураторством западных инструкторов. Планировалась (диверсия - ред.) тоже совсем не ГУР (главное управление разведки минобороны Украины - ред.), а с поддержкой и при активном участии специалистов по диверсиям и террористическим операциям западников", - сказал Мирошник. "Это чистой воды терроризм и попытки действовать по подрыву государственного устройства России", - подчеркнул он. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены". В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
россия
белгородская область
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безопасность, россия, белгородская область, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Курская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В попытках прорыва ДРГ участвовали западные специалисты, заявили в МИД

Мирошник: попытки прорыва ДРГ планировались при участии западных специалистов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Попытка прорыва украинских диверсантов в село Козинка в Белгородской области - акт терроризма, он планировался при участии западных специалистов по диверсиям и террористическим операциям, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По нашим данным, там использовались подразделения специальных операций непосредственно под кураторством западных инструкторов. Планировалась (диверсия - ред.) тоже совсем не ГУР (главное управление разведки минобороны Украины - ред.), а с поддержкой и при активном участии специалистов по диверсиям и террористическим операциям западников", - сказал Мирошник.
"Это чистой воды терроризм и попытки действовать по подрыву государственного устройства России", - подчеркнул он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены". В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Запад переходит к открытому террору против России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьКурская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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