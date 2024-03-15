https://ria.ru/20240315/drg-1933329627.html

В попытках прорыва ДРГ участвовали западные специалисты, заявили в МИД

В попытках прорыва ДРГ участвовали западные специалисты, заявили в МИД - РИА Новости, 15.03.2024

В попытках прорыва ДРГ участвовали западные специалисты, заявили в МИД

Попытка прорыва украинских диверсантов в село Козинка в Белгородской области - акт терроризма, он планировался при участии западных специалистов по диверсиям и... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:35

2024-03-15T18:35

2024-03-15T18:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

курская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Попытка прорыва украинских диверсантов в село Козинка в Белгородской области - акт терроризма, он планировался при участии западных специалистов по диверсиям и террористическим операциям, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По нашим данным, там использовались подразделения специальных операций непосредственно под кураторством западных инструкторов. Планировалась (диверсия - ред.) тоже совсем не ГУР (главное управление разведки минобороны Украины - ред.), а с поддержкой и при активном участии специалистов по диверсиям и террористическим операциям западников", - сказал Мирошник. "Это чистой воды терроризм и попытки действовать по подрыву государственного устройства России", - подчеркнул он. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены". В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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белгородская область

курская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белгородская область, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)