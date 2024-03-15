https://ria.ru/20240315/donetsk-1933387786.html

Виновных в обстреле Донецка не нашли из-за Запада, сообщила сенатор

Виновных в обстреле Донецка не нашли из-за Запада, сообщила сенатор - РИА Новости, 15.03.2024

Виновных в обстреле Донецка не нашли из-за Запада, сообщила сенатор

Комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине не смогла определить, какая сторона несёт ответственность за обстрелы Донецка в апреле 2023 года, так как... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:41

2024-03-15T22:41

2024-03-15T22:41

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине не смогла определить, какая сторона несёт ответственность за обстрелы Донецка в апреле 2023 года, так как результаты честного расследования не устроили бы коллективный Запад, заявила РИА Новости сенатор от региона Наталья Никонорова. По словам сенатора, по этой причине в отчётах об обстрелах республики появляются формулировки: "недостаточно доказательств" и "не нашли виновных". "За десять лет мы немало предоставили доказательств, информации, фактов, видео- и фотосвидетельств обстрелов, четких баллистических расследований о направлении выстрела и прилета соответствующего снаряда. Но тем не менее ни по одному из этих фактов мы не получили аргументированный объективный ответ и оценку. Это для нас неудивительно. По факту таких отчетов мы видим, что продолжается информационная борьба против нашего государства, пытаются всеми правдами и неправдами обвинить Российскую Федерацию (в обстрелах - ред.)" – сказала агентству Никонорова. По её словам, всем жителям приграничных регионов, в частности ДНР, очевидно, откуда ведутся обстрелы мирных граждан: "Нам здесь все понятно, а итоги, которые мы видим по результатам деятельности комиссии – продолжение направления по очернению Российской Федерации. Невозможно подделать выводы о направлении обстрелов, поэтому такая невнятная формулировка – "не нашли виновных", - добавила она. Ранее в докладе комиссии, разосланном журналистам пресс-службой Совета ООН по правам человека, были указаны два смертельных случая обстрела Донецка: удар по рынку 16 апреля 2023 года и по больнице 28 апреля прошлого года. Члены комиссии ООН в отчёте не указали, откуда именно прилетели снаряды, заявив, что "не смогли" определить, какая сторона конфликта несет ответственность за обстрелы.

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933385922.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

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