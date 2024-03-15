https://ria.ru/20240315/donetsk-1933387786.html
Виновных в обстреле Донецка не нашли из-за Запада, сообщила сенатор
Виновных в обстреле Донецка не нашли из-за Запада, сообщила сенатор - РИА Новости, 15.03.2024
Виновных в обстреле Донецка не нашли из-за Запада, сообщила сенатор
Комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине не смогла определить, какая сторона несёт ответственность за обстрелы Донецка в апреле 2023 года, так как... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:41
2024-03-15T22:41
2024-03-15T22:41
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине не смогла определить, какая сторона несёт ответственность за обстрелы Донецка в апреле 2023 года, так как результаты честного расследования не устроили бы коллективный Запад, заявила РИА Новости сенатор от региона Наталья Никонорова. По словам сенатора, по этой причине в отчётах об обстрелах республики появляются формулировки: "недостаточно доказательств" и "не нашли виновных". "За десять лет мы немало предоставили доказательств, информации, фактов, видео- и фотосвидетельств обстрелов, четких баллистических расследований о направлении выстрела и прилета соответствующего снаряда. Но тем не менее ни по одному из этих фактов мы не получили аргументированный объективный ответ и оценку. Это для нас неудивительно. По факту таких отчетов мы видим, что продолжается информационная борьба против нашего государства, пытаются всеми правдами и неправдами обвинить Российскую Федерацию (в обстрелах - ред.)" – сказала агентству Никонорова. По её словам, всем жителям приграничных регионов, в частности ДНР, очевидно, откуда ведутся обстрелы мирных граждан: "Нам здесь все понятно, а итоги, которые мы видим по результатам деятельности комиссии – продолжение направления по очернению Российской Федерации. Невозможно подделать выводы о направлении обстрелов, поэтому такая невнятная формулировка – "не нашли виновных", - добавила она. Ранее в докладе комиссии, разосланном журналистам пресс-службой Совета ООН по правам человека, были указаны два смертельных случая обстрела Донецка: удар по рынку 16 апреля 2023 года и по больнице 28 апреля прошлого года. Члены комиссии ООН в отчёте не указали, откуда именно прилетели снаряды, заявив, что "не смогли" определить, какая сторона конфликта несет ответственность за обстрелы.
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933385922.html
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в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, наталья никонорова, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Наталья Никонорова, ООН
Виновных в обстреле Донецка не нашли из-за Запада, сообщила сенатор
Сенатор Никонорова: виновных в обстреле Донецка не нашли из-за интересов Запада
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине не смогла определить, какая сторона несёт ответственность за обстрелы Донецка в апреле 2023 года, так как результаты честного расследования не устроили бы коллективный Запад, заявила РИА Новости сенатор от региона Наталья Никонорова.
По словам сенатора, по этой причине в отчётах об обстрелах республики появляются формулировки: "недостаточно доказательств" и "не нашли виновных".
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"За десять лет мы немало предоставили доказательств, информации, фактов, видео- и фотосвидетельств обстрелов, четких баллистических расследований о направлении выстрела и прилета соответствующего снаряда. Но тем не менее ни по одному из этих фактов мы не получили аргументированный объективный ответ и оценку. Это для нас неудивительно. По факту таких отчетов мы видим, что продолжается информационная борьба против нашего государства, пытаются всеми правдами и неправдами обвинить Российскую Федерацию (в обстрелах - ред.)" – сказала агентству Никонорова.
По её словам, всем жителям приграничных регионов, в частности ДНР
, очевидно, откуда ведутся обстрелы мирных граждан:
"Нам здесь все понятно, а итоги, которые мы видим по результатам деятельности комиссии – продолжение направления по очернению Российской Федерации. Невозможно подделать выводы о направлении обстрелов, поэтому такая невнятная формулировка – "не нашли виновных", - добавила она.
Ранее в докладе комиссии, разосланном журналистам пресс-службой Совета ООН по правам человека, были указаны два смертельных случая обстрела Донецка: удар по рынку 16 апреля 2023 года и по больнице 28 апреля прошлого года. Члены комиссии ООН в отчёте не указали, откуда именно прилетели снаряды, заявив, что "не смогли" определить, какая сторона конфликта несет ответственность за обстрелы.
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