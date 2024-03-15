https://ria.ru/20240315/donetsk-1933170740.html

Комиссия ООН за год "не смогла" определить вину Киева в ударах по Донецку

Комиссия ООН за год "не смогла" определить вину Киева в ударах по Донецку - РИА Новости, 15.03.2024

Комиссия ООН за год "не смогла" определить вину Киева в ударах по Донецку

Международная комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине под председательством норвежца Эрика Мёсе за год расследования так и не смогла определить, какая РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:55

2024-03-15T11:55

2024-03-15T11:55

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ЖЕНЕВА, 15 мар – РИА Новости. Международная комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине под председательством норвежца Эрика Мёсе за год расследования так и не смогла определить, какая же сторона в украинском конфликте несет ответственность за смертельные удары по Донецку в апреле 2023 года. В докладе комиссии, разосланном журналистам в Женеве пресс-службой Совета ООН по правам человека, упоминает только о двух атаках в новых регионах РФ, в результате которых погибли мирные жители. Эти два удара были нанесены по рынку в центре Донецка 16 апреля 2023 года и по больнице в Донецке 28 апреля 2023 года, говорится в докладе. Авторами доклада являются помимо норвежского председателя Мёсе, гражданин Колумбии Пабло Дэ Грейф и гражданка Индии Вринда Гровер. Все они не являются сотрудниками ООН, а назначенными организацией независимыми экспертами. 16 апреля 2023 года жертвами массированного обстрела украинскими войсками Донецка в пасхальную ночь стали 8 мирных жителей, 7 пострадали, сообщили власти. Тогда под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. В ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей, сообщили тогда в Донецке. СК РФ начал расследование. Храмы и монастыри в зоне СВО в Донбассе нередко обстреливаются украинскими военными целенаправленно, заявлял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 28 апреля 2023 года в результате обстрела Донецка и попадания по автобусу погибли семь человек, включая ребенка, сообщили в ДНР. По данным главы ДНР, "центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", они "ударили по больнице, парку, жилым домам". ООН после украинских обстрелов Донецка призвала не бить по гражданской инфраструктуре. "Видеозаписи и фотографии, распространенные после этого, показывают повреждения или разрушения в различных местах, включая больницу, что, по-видимому, соответствует воздействию взрывного устройства. Основываясь на этих снимках, Комиссия пришла к выводу, что ракеты типа БМ-21 "Град", имеющиеся на складах обеих сторон, вероятно, использовались для обеих волн атак. Анализ видеозаписей с мест ударов также показал в обеих ситуациях, что атака, вероятно, была совершена с северо-западного направления, где в то время обе стороны находились на линии соприкосновения", - сказано в документе. При этом, в тексте не уточняется, откуда именно были взяты проанализированные авторами доклада видео и фотоматериалы. РФ ранее не раз обращала внимание на бесчисленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, при которых гибнут десятки мирных жителей и которые полностью игнорируются на Западе. В заключение члены комиссии ООН объясняют, что "не смогли" определить, какая сторона конфликта несет ответственность за эти нападения, но призывают продолжать расследование "инцидентов". Однако комиссия "смогла" установить, что Россия несет ответственность за удары, повлекшие жертвы среди гражданского населения на территории Украины. При этом комиссия ссылается на показания неких анонимных "очевидцев", в тексте доклада также не приводится никаких фото и видеодоказательств. При чем, по заявлениям самой комиссии, в некоторых районах их представители и не бывали вовсе, а приводят лишь слова неназванных свидетелей. Остальная часть доклада комиссии почти полностью посвящена якобы нарушениям прав человека Россией в отношении украинских гражданских лиц и военнопленных, эти обвинения Москва не раз отвергала и отмечала, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. В докладе независимой комиссии ООН также заявляется, что обнаружено только два случая произвольного задержания гражданских лиц Киевом. В документе нет никаких других упоминаний об украинских ударах по мирным жителям в новых регионах России. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по состоянию на январь 2024 года, с 24 февраля 2022 года в этих регионах были убиты 2283 и ранены 3375 мирных жителей. При этом в докладе также упоминается удар по российскому городу Белгород в декабре прошлого года, когда погибли 25 человек. Но нет ни слова о том, что эта атка была осуществлена ВСУ. В МИД РФ заявляли ранее, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования". В ДНР же сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато. По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины. Международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине является независимым органом, уполномоченным Советом ООН по правам человека для расследования всех предполагаемых нарушений и ущемлений прав человека и нарушений международного гуманитарного права, а также связанных с ними преступлений в контексте украинского конфликта. Её председатель - норвежец Эрик Мёсе. В Москве ранее не раз обращали внимание, что киевский режим с 2014 года занимался геноцидом на Донбассе, и указывали на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым за годы вооруженного конфликта в Донбассе погибло свыше 3 тысяч мирных жителей. В РФ заявили в связи с этим, что "умысел киевских негодяев на убийство жителей Донбасса и совершение военных преступлений очевиден". Ранее в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей. В интернете также не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. В июле прошлого года Следственный комитет России сообщал, что будет разбираться с фактами жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков. Кроме того, ранее российские парламентарии в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей подготовили документ, где констатировали, что "Верховный комиссар ООН по правам человека и возглавляемое им Управление, помощник генерального секретаря ООН по правам человека, специальные процедуры Совета ООН по правам человека, специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Комитет ООН по правам ребенка, гуманитарные исполнительные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Европейский суд по правам человека намеренно игнорируют факты совершения украинской стороной систематических преступлений в отношении несовершеннолетних, принимают ангажированные решения, выпускают необъективные доклады в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и, таким образом, уклоняются от выполнения своих прямых обязательств". Ранее РФ заявляла, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом, западные страны используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.

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Кирилл Волков

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