https://ria.ru/20240315/diversanty-1933153214.html

"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области

"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024

"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области

Российские военнослужащие огнём реактивной системы залпового огня "Торнадо" ликвидировали группу противника, выдвигавшуюся для эвакуации раненых и убитых... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:02

2024-03-15T11:02

2024-03-15T11:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие огнём реактивной системы залпового огня "Торнадо" ликвидировали группу противника, выдвигавшуюся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. В этот раз диверсанты пытались зайти в районе приграничного населенного пункта Козинка, но были остановлены. "Огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность