https://ria.ru/20240315/diversanty-1933153214.html
"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области
"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области
Российские военнослужащие огнём реактивной системы залпового огня "Торнадо" ликвидировали группу противника, выдвигавшуюся для эвакуации раненых и убитых... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:02
2024-03-15T11:02
2024-03-15T11:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие огнём реактивной системы залпового огня "Торнадо" ликвидировали группу противника, выдвигавшуюся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. В этот раз диверсанты пытались зайти в районе приграничного населенного пункта Козинка, но были остановлены. "Огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области
МО РФ: РСЗО "Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области