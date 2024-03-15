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"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/diversanty-1933153214.html
"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области
"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области
Российские военнослужащие огнём реактивной системы залпового огня "Торнадо" ликвидировали группу противника, выдвигавшуюся для эвакуации раненых и убитых... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:02
2024-03-15T11:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие огнём реактивной системы залпового огня "Торнадо" ликвидировали группу противника, выдвигавшуюся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. В этот раз диверсанты пытались зайти в районе приграничного населенного пункта Козинка, но были остановлены. "Огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов", - говорится в сообщении.
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белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
"Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области

МО РФ: РСЗО "Торнадо" не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие огнём реактивной системы залпового огня "Торнадо" ликвидировали группу противника, выдвигавшуюся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область, сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. В этот раз диверсанты пытались зайти в районе приграничного населенного пункта Козинка, но были остановлены.
"Огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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