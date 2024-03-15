https://ria.ru/20240315/delo-1933382273.html

В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования

В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования - РИА Новости, 15.03.2024

В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования

Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования в подмосковных... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:06

2024-03-15T22:06

2024-03-15T22:06

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выборы президента рф

московская область (подмосковье)

происшествия

мытищи

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области. "Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке. Она подозревается в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии (пункт "в" части второй статьи 141 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков Мытищ, подожгла с помощью воспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Подозреваемая задержана. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, московская область (подмосковье), происшествия, мытищи, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф