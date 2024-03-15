https://ria.ru/20240315/delo-1933382273.html
В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования
В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования - РИА Новости, 15.03.2024
В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования
Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования в подмосковных... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:06
2024-03-15T22:06
2024-03-15T22:06
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
московская область (подмосковье)
происшествия
мытищи
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области. "Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке. Она подозревается в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии (пункт "в" части второй статьи 141 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков Мытищ, подожгла с помощью воспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Подозреваемая задержана. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/delo-1933369065.html
московская область (подмосковье)
мытищи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_627662d9caeb7c87267428f1f303ff3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента рф, московская область (подмосковье), происшествия, мытищи, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Мытищи, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ
В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования
СК: в Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования