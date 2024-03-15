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В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования - РИА Новости, 15.03.2024
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22:06 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/delo-1933382273.html
В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования
В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования - РИА Новости, 15.03.2024
В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования
Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования в подмосковных... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:06
2024-03-15T22:06
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
московская область (подмосковье)
происшествия
мытищи
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области. "Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке. Она подозревается в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии (пункт "в" части второй статьи 141 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков Мытищ, подожгла с помощью воспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Подозреваемая задержана. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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московская область (подмосковье)
мытищи
россия
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выборы президента рф, московская область (подмосковье), происшествия, мытищи, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Мытищи, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ
В Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования

СК: в Подмосковье завели дело после поджога кабинки для голосования

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области.
"Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке. Она подозревается в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии (пункт "в" части второй статьи 141 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Иваново завели уголовное дело после поджога урны для голосования
Вчера, 21:08
По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков Мытищ, подожгла с помощью воспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Подозреваемая задержана.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияМытищиРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФ
 
 
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