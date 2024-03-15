https://ria.ru/20240315/delo-1933356183.html

В Великом Новгороде завели дело против пенсионерки, залившей краской урну

В Великом Новгороде завели дело против пенсионерки, залившей краской урну - РИА Новости, 15.03.2024

В Великом Новгороде завели дело против пенсионерки, залившей краской урну

Пенсионерка облила урну для голосования краской в Великом Новгороде, возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:21

2024-03-15T20:21

2024-03-15T20:21

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Пенсионерка облила урну для голосования краской в Великом Новгороде, возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, сообщает СУСК региона. Уточняется, что в пятницу на избирательном участке в Великом Новгороде 74 -летняя жительница Новгородского района пронесла в пакете синюю краску и облила урну для бюллетеней. Краской были испачканы урна, стены и пол избирательного участка. Бюллетени не пострадали. Женщину задержали полицейские. "Следственными органами СУ СКР по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.141 УК РФ… Подозреваемая доставлена в следственный отдел для допроса, установления всех обстоятельств преступления и событий, ему предшествующих", - говорится в сообщении. Как сообщили в Штабе общественного наблюдения за выборами, некие "кураторы" продолжают психологически воздействовать на людей, вводить в заблуждение. "Некоторым обещают деньги, угрожают и обманывают, что это действие будет квалифицировано как "хулиганство", фактически подставляя их под серьезное уголовное наказание", - сообщили в Штабе. Как уточнили в пресс-службе Управления МВД региона, женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240315/delo-1933333773.html

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