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В Подмосковье завели дело против мужчины, залившего краской бюллетени

В Подмосковье завели дело против мужчины, залившего краской бюллетени - РИА Новости, 15.03.2024

В Подмосковье завели дело против мужчины, залившего краской бюллетени

Следователи завели уголовное дело против мужчины, который облил красящим веществом урну для бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Лыткарино,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:49

2024-03-15T19:49

2024-03-15T19:49

выборы президента россии — 2024

происшествия

московская область (подмосковье)

лыткарино

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леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против мужчины, который облил красящим веществом урну для бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Лыткарино, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области. Ранее пресс-служба ГУМВД по Московской области сообщала, что полицейские задержали мужчину, который облил красящим веществом урну для бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Лыткарино. Позже в Мособлизбиркоме добавили, что задержанный утверждал, что стал жертвой мошенников. По словам мужчины, ему якобы позвонили неизвестные и сообщили, что на его имя оформлены кредиты, а чтобы долги были списаны, он должен прийти на избирательный участок и залить краску в прорезь урны. "Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Он подозревается в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии (пункт "в" части второй статьи 141 УК РФ)", - говорится в сообщении. Голосование на выборах президента продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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происшествия, московская область (подмосковье), лыткарино, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, следственный комитет россии (ск рф), выборы президента рф