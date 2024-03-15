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Под Воронежем завели дела на женщин, заливших зеленкой урны для голосования - РИА Новости, 15.03.2024
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Под Воронежем завели дела на женщин, заливших зеленкой урны для голосования
Под Воронежем завели дела на женщин, заливших зеленкой урны для голосования - РИА Новости, 15.03.2024
Под Воронежем завели дела на женщин, заливших зеленкой урны для голосования
Следователи возбудили уголовные дела в отношении женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области плеснули зеленку в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:49
2024-03-15T18:49
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выборы президента рф
борисоглебск
воронежская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела в отношении женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области плеснули зеленку в урны для голосования, сообщает управление СК РФ по региону. Как сообщалось ранее, в пятницу в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 Борисоглебского городского округа две женщины вылили в урны для избирательных бюллетеней "жидкость зеленого цвета". В результате голосование в эти урны было прекращено. Местных жительниц, 58 и 66 лет, задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении двух жительниц г. Борисоглебска возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении. По данным следствия, утром в пятницу 58-летняя женщина на участке в Северном микрорайоне Борисоглебска "вылила красящее вещество в урну для бюллетеней", а 66-летняя местная жительница сделала то же самое на участке в Юго-Восточном микрорайоне города.
https://ria.ru/20240315/delo-1933315247.html
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выборы президента рф, борисоглебск, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Борисоглебск, Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Под Воронежем завели дела на женщин, заливших зеленкой урны для голосования

СК: под Воронежем завели дела на женщин, заливших зеленкой урны для голосования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела в отношении женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области плеснули зеленку в урны для голосования, сообщает управление СК РФ по региону.
Как сообщалось ранее, в пятницу в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 Борисоглебского городского округа две женщины вылили в урны для избирательных бюллетеней "жидкость зеленого цвета". В результате голосование в эти урны было прекращено. Местных жительниц, 58 и 66 лет, задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении двух жительниц г. Борисоглебска возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, утром в пятницу 58-летняя женщина на участке в Северном микрорайоне Борисоглебска "вылила красящее вещество в урну для бюллетеней", а 66-летняя местная жительница сделала то же самое на участке в Юго-Восточном микрорайоне города.
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